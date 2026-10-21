Invitația perfectă: „Bărbierul din Sevilla”, din nou pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București invită publicul să redescopere farmecul uneia dintre cele mai cunoscute creații ale compozitorului italian Gioachino Rossini, „Bărbierul din Sevilla”. Povestea urmărește încercările unui tânăr conte de a cuceri inima femeii iubite, cu ajutorul unui bărbier ingenios, într-o succesiune de intrigi, deghizări și situații comice.

O nouă reprezentație a spectacolului este programată miercuri, 28 octombrie, de la ora 18.30.

În centrul întâmplărilor se află Figaro, celebrul bărbier din Sevilla, un personaj plin de energie, isteț și mereu pregătit să găsească o soluție, chiar și atunci când lucrurile par imposibil de rezolvat.

În jurul lui Figaro se țese o poveste în care ingeniozitatea și umorul contribuie la depășirea obstacolelor din calea iubirii.

Povestea din spatele celebrei comedii lirice

Contele Almaviva este îndrăgostit de frumoasa Rosina și încearcă să-i cucerească inima. Numai că între cei doi se află doctorul Bartolo, tutorele tinerei, care o supraveghează cu strictețe și intenționează să se căsătorească el însuși cu aceasta.

Pentru a depăși obstacolele, contele apelează la ajutorul lui Figaro, a cărui imaginație pare să nu cunoască limite. Cei doi pun la cale o serie de planuri îndrăznețe, bazate pe deghizări, identități ascunse și situații menite să-l inducă în eroare pe Bartolo.

Dar fiecare încercare de a apropia cei doi îndrăgostiți aduce noi complicații. Secretele se înmulțesc, apar neînțelegeri, iar personajele ajung prinse într-un joc al aparențelor, în care nimeni nu poate anticipa cu certitudine ce se va întâmpla.

Dincolo de situațiile comice, povestea pune în evidență ingeniozitatea personajelor și eforturile lor de a depăși obstacolele care stau în calea iubirii.

Muzica lui Rossini, între virtuozitate și umor

Farmecul operei nu stă doar în poveste, ci și în muzica prin care Rossini reușește să dea viață fiecărui personaj.

„Rossini oferă o demonstrație spectaculoasă de virtuozitate muzicală, în care ariile celebre și ritmurile amețitoare dau viață unei comedii în care fiecare secundă aduce o nouă surpriză”, au transmis reprezentanții Operei Naționale București.

Unul dintre cele mai cunoscute momente muzicale este aria lui Figaro, „Largo al factotum”, în care celebrul bărbier își face apariția cu o energie debordantă. Aria surprinde personalitatea personajului, mereu ocupat, încrezător în propriile puteri și convins că poate găsi o rezolvare pentru orice problemă.

Pe măsură ce planurile se complică și adevărul amenință să iasă la iveală, muzica accentuează ritmul întâmplărilor și transformă fiecare nouă încurcătură într-un prilej de umor.

În spatele situațiilor comice se află însă sentimente cât se poate de omenești: iubirea, gelozia, speranța, teama de a pierde persoana iubită și dorința de a-ți hotărî singur destinul.

Vocile care dau viață personajelor

În rolul contelui Almaviva va evolua tenorul Bogdan Mihai, cu o carieră internațională importantă și cunoscut pentru interpretările sale din repertoriul lui Rossini. Din distribuție mai fac parte Adrian Mărcan, în rolul lui Figaro, Oana Șerban, invitată în rolul Rosinei, Vicențiu Țăranu, în rolul doctorului Bartolo, și Alexandru Matei, în rolul lui Don Basilio.

Spectacolul este dirijat de Ciprian Teodorașcu, cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București.

Biletele pot fi achiziționate online sau de la casa de bilete a Operei Naționale București, situată pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 70–72.