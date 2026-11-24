Publicul este invitat să descopere o poveste în care încercarea unui tânăr de a cuceri femeia iubită declanșează o serie de situații amuzante și neașteptate.

O poțiune misterioasă și o poveste de dragoste cu numeroase răsturnări de situație

Acțiunea operei se desfășoară într-un sat italian și îl are în centru pe Nemorino, un tânăr timid, îndrăgostit de Adina, o femeie inteligentă și independentă, ale cărei sentimente par greu de câștigat.

Convins că nu o poate cuceri prin propriile puteri, Nemorino apelează la doctorul Dulcamara, de la care cumpără o presupusă poțiune magică, despre care crede că îi va aduce dragostea Adinei.

Planurile tânărului se complică odată cu apariția sergentului Belcore, iar încercările de a câștiga afecțiunea femeii dau naștere unor momente comice, marcate de gelozie, neînțelegeri și situații surprinzătoare.

Povestea pune în prim-plan sinceritatea sentimentelor și curajul de a exprima iubirea, dincolo de promisiunile unei poțiuni miraculoase.

„Una furtiva lagrima”, unul dintre cele mai cunoscute momente muzicale ale operei

Compusă de Gaetano Donizetti, opera îmbină momentele de umor cu pasaje muzicale de o puternică încărcătură emoțională.

Printre cele mai apreciate momente ale lucrării se numără aria „Una furtiva lagrima”, interpretată de personajul Nemorino, considerată una dintre cele mai cunoscute pagini ale repertoriului liric.

Muzica alternează ritmurile dinamice și scenele comice cu momentele de sensibilitate, construind treptat o poveste despre speranță, vulnerabilitate și descoperirea sentimentelor autentice.

În centrul operei se află întrebarea dacă iubirea poate fi obținută printr-un artificiu sau dacă adevărata apropiere dintre oameni depinde de sinceritate.

Spectacolul este programat sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 18:30

Opera Națională București propune publicului o întâlnire cu una dintre creațiile reprezentative ale lui Donizetti, în care romantismul și comedia se completează reciproc.

Povestea lui Nemorino și a Adinei explorează atât nesiguranța celui îndrăgostit, cât și felul în care gelozia și întâmplările neașteptate pot scoate la iveală sentimente ascunse.

Spectacolul „Elixirul dragostei” (L’elisir d’amore) va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, începând cu ora 18:30, pe scena Operei Naționale București.