Proiectul a fost discutat de ministra Culturii, Ioana Ciocan, cu reprezentanții autorităților turce, în cadrul unei întâlniri dedicate conservării patrimoniului cultural din Dobrogea.

Covorul are 144 de metri pătrați și a fost dăruit de un sultan otoman

Potrivit unui mesaj publicat marți de Ministerul Culturii pe Facebook, restaurarea covorului de la Moscheea Carol I a reprezentat principalul subiect al discuțiilor dintre Ioana Ciocan, Abdullah Eren, președintele Agenției de Cooperare și Coordonare Turcă (TİKA), și ambasadorul Turciei în România, Özgür Kivanç Altan.

Covorul a fost țesut la Hereke, în Turcia, și a fost dăruit de sultanul Abdul Hamid al II-lea.

Piesa are dimensiuni impresionante, de 16 metri lungime și 9 metri lățime, ceea ce înseamnă o suprafață de 144 de metri pătrați.

Datorită valorii sale patrimoniale, covorul este clasat în categoria juridică Tezaur, rezervată bunurilor culturale mobile de importanță deosebită.

Ministerul Culturii precizează că restaurarea ar urma să fie realizată în ateliere specializate din Turcia, în baza unui acord care urmează să fie semnat de cele două părți.

Ministra Ioana Ciocan a propus ca negocierile asupra textului documentului să înceapă până la sfârșitul anului 2026.

Alte două geamii din Dobrogea au fost renovate cu sprijinul Turciei

Proiectul privind covorul Moscheii Carol I se înscrie în colaborarea dintre România și Turcia pentru conservarea patrimoniului istoric și religios din Dobrogea.

Ministerul Culturii amintește că, prin intermediul agenției TİKA, au fost renovate geamia din Isaccea și Geamia Hunchiar din Constanța.

Cele două lăcașuri de cult au o importanță deosebită pentru comunitățile musulmane din regiune.

Datele inaugurărilor oficiale ale acestora urmează să fie stabilite ulterior.

Autoritățile române și-au exprimat intenția de a continua proiectele comune de protejare și valorificare a patrimoniului cultural din Dobrogea.

Podul Bosfor din Istanbul va fi iluminat în culorile drapelului României de 1 Decembrie

În cadrul aceleiași întâlniri, ambasadorul Turciei, Özgür Kivanç Altan, a anunțat un gest simbolic dedicat Zilei Naționale a României.

La 1 Decembrie, Podul Bosfor din Istanbul și cetatea din Ankara vor fi iluminate în roșu, galben și albastru, culorile drapelului românesc.

Inițiativa reprezintă un gest de prietenie între cele două state, potrivit Ministerului Culturii.

Instituția a transmis, totodată, un mesaj de apreciere ambasadorului Özgür Kıvanç Altan, aflat la finalul mandatului diplomatic în România, și și-a exprimat dorința de a continua cooperarea cu partenerii turci în domeniul patrimoniului cultural.