Cel mai recent film din saga Jocurile Foamei a debutat triumfător în box office-ul nord-american, încasând 120 de milioane de dolari în weekendul de deschidere, conform estimărilor publicate duminică, potrivit Le Figaro. Analistul David A. Gross a numit-o o performanță „senzațională”. Filmul devine astfel al cincilea din acest an care depășește 100 de milioane de dolari în America de Nord într-un singur weekend, alăturându-se filmelor Spider-Man: Brand New Day, Toy Story 5, Super Mario Galaxy: The Movie și Odyssey. Toate aceste producții au depășit în cele din urmă pragul unui miliard de dolari în box office-ul mondial.

Al șaselea film din franciza Jocurile Foamei

Jocurile Foamei: Răsăritul soarelui este al șaselea film din franciza inspirată de cărțile omancierei Suzanne Collins , în care un regim autoritar înrobește o populație forțând adolescenți selectați aleatoriu să lupte până la moarte în jocuri televizate. Acest prequel spune povestea tinereții lui Haymitch Bernâtes (Joseph Zada), tânărul destinat să devină viitorul mentor al lui Katniss Everdeen ( Jennifer Lawrence ), eroina rebelă chemată să elibereze națiunea Panem.

Această întoarcere la rădăcinile seriei pare a fi un pariu câștigător pentru Lionsgate. Încasările sale din box office-ul nord-american sunt de aproape trei ori mai mari decât cele ale filmului precedent, The Ballad of Songbirds and Snakes. La nivel mondial, filmul a încasat până acum 225 de milioane de dolari. Această deschidere „confirmă cât de esențială rămâne The Hunger Games ca franciză cinematografică”, a observat analistul Paul Dergarabedian de la Rentrak.

Locul al doilea în box office-ul nord-american din acest weekend i-a revenit filmului Play Rocky, filmul biografic care relatează lupta lui Sylvester Stallone pentru a scrie un scenariu și a juca în filmul original din 1976, Rocky. Filmul a încasat 9,3 milioane de dolari. Primele trei locuri au fost completate de Scrooge, cu Johnny Depp în rolul mizantropului creat de Charles Dickens în nuvela sa A Christmas Carol . După ce a dominat weekendul de deschidere de săptămâna trecută, filmul a adăugat încă 7,7 milioane de dolari la total, aducând încasările la 32,5 milioane de dolari.