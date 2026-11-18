Memoriile lui Biden, „Promite-mi, America”, au fost publicate marți, cu puțin timp înainte de a împlini 84 de ani și în timp ce luptă cu cancerul de prostată în stadiu avansat.

Războiul din Ucraina ocupă o mare parte din carte. Detaliind discuțiile frustrante cu Vladimir Putin, președintele rus, Biden descrie pregătirile pentru război și cooperarea dintre SUA și Ucraina de la invazia din februarie 2022 până la părăsirea mandatului de către fostul președinte american, în ianuarie 2025, potrivit The Guardian.

„Îmi făcusem griji că președintele Zelenski, care provenea dintr-un mediu atât de neobișnuit [ca și comedian și actor], s-ar putea să nu aibă calitățile potrivite pentru o criză precum aceasta”, scrie Biden. „Nu a fost o comedie TV.” Dar, adaugă fostul președinte, a fost impresionat de tăria lui Zelenski și „încântat că îngrijorările mele s-au dovedit nefondate”.

Biden, despre o vizită secretă la Kiev

Biden laudă, de asemenea, abilitățile de comunicare ale lui Zelenski și descrie propria sa vizită secretă la Kiev în februarie 2023, când fiul lui Zelenski, pe atunci în vârstă de 10 ani, i-a înmânat lui Biden un desen al unui sistem de apărare aeriană furnizat de SUA și mesajul: „Vă mulțumesc că l-ați ajutat pe tatăl meu să ne salveze pe toți”.

Însă astfel de laude sunt afectate de verdictul lui Biden asupra lui Zelenski ca beneficiar al sprijinului SUA.

Răbdarea americanilor, pusă la încercare de Zelenski

Biden scrie: „Eram mândri, desigur, de aliații noștri ucraineni. Dar trebuie să recunosc că ar putea fi dificil să lucrez cu Zelenski.”

„Oricât de curajoși ar fi fost el și ucrainenii, ne-au pus răbdarea la încercare în numeroase ocazii, cerând mai mult armament și bani. Statele Unite au resurse extraordinare, dar acestea nu sunt nelimitate. Poporul american ar trebui să știe: am obținut un randament bun al investiției noastre; aproape toți banii au fost cheltuiți în Statele Unite pe sistemele noastre de armament, o cheltuială care a dus la crearea mai multor locuri de muncă în țară.”

Verdictul lui Biden poartă ecouri neplăcute ale comportamentului lui Trump și JD Vance, care l-au insultat și minimalizat pe Zelenski la Casa Albă în februarie 2025, pentru că ar fi fost nerecunoscător și „lipsit de respect”.