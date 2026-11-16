Președintele Lituaniei anunță că trupele americane vor rămâne pe teritoriul țării și după încheierea actualei rotații

Statele Unite au început să trimită militari în Lituania în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Țara baltică este membră NATO și are graniță cu Rusia și Belarus.

Din 2019, Washingtonul a menținut în Lituania un batalion blindat de aproximativ 1.000 de militari, prin rotații succesive. Pentagonul a suspendat însă acest aranjament la începutul anului 2026, în așteptarea unei evaluări a dispozitivului militar american din regiune, scrie Reuters.

„Din câte știu, aceasta nu este o rotație unică sau temporară. Există un plan de rotație care se extinde și în viitor”, a declarat Gitanas Nauseda.

Ambasada SUA la Vilnius nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta afirmațiile președintelui lituanian.

Ambasadorul SUA: „Menținerea păcii prin forță”

Ambasadoarea Statelor Unite în Lituania, Kara McDonald, nu a comentat direct declarațiile lui Nauseda, dar a descris desfășurarea militarilor drept o continuare a rotațiilor începute în 2014.

„Scopul nostru aici este foarte clar. Este un scop defensiv, de a proiecta descurajare, de a menține pregătirea și de a sta umăr la umăr cu aliații noștri. Este vorba despre menținerea păcii prin forță și despre modul în care păstrăm pacea”, a declarat ambasadoarea.

Lituania a propus extinderea prezenței militare americane sau chiar menținerea permanentă a trupelor SUA pe teritoriul său, oferindu-se să suporte costurile. Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută că administrația sa va analiza cu siguranță solicitarea Vilniusului.

Lituania alocă 5,33% din PIB pentru apărare

Lituania și-a triplat cheltuielile pentru apărare după invazia rusă pe scară largă în Ucraina, începută în 2022. În acest an, țara baltică alocă 5,33% din produsul intern brut pentru apărare, cea mai mare pondere din NATO.

În paralel, Germania urmează să desfășoare în Lituania, până la sfârșitul anului viitor, o brigadă de luptă cu aproximativ 5.000 de militari, în cadrul măsurilor de descurajare a Rusiei.