Prima pagină » Știri externe » Președintele Lituaniei anunță că trupele americane vor rămâne pe teritoriul țării și după încheierea actualei rotații

Președintele Lituaniei anunță că trupele americane vor rămâne pe teritoriul țării și după încheierea actualei rotații

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a anunțat luni că desfășurarea trupelor americane pe teritoriul țării va continua și după încheierea actualei rotații de nouă luni. Declarația a fost făcută la o ceremonie organizată la baza militară Pabrade, cu ocazia sosirii a două noi batalioane americane.
Președintele Lituaniei anunță că trupele americane vor rămâne pe teritoriul țării și după încheierea actualei rotații
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
16 nov. 2026, 15:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Statele Unite au început să trimită militari în Lituania în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Țara baltică este membră NATO și are graniță cu Rusia și Belarus.

Din 2019, Washingtonul a menținut în Lituania un batalion blindat de aproximativ 1.000 de militari, prin rotații succesive. Pentagonul a suspendat însă acest aranjament la începutul anului 2026, în așteptarea unei evaluări a dispozitivului militar american din regiune, scrie Reuters.

„Din câte știu, aceasta nu este o rotație unică sau temporară. Există un plan de rotație care se extinde și în viitor”, a declarat Gitanas Nauseda.

Ambasada SUA la Vilnius nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta afirmațiile președintelui lituanian.

Ambasadorul SUA: „Menținerea păcii prin forță”

Ambasadoarea Statelor Unite în Lituania, Kara McDonald, nu a comentat direct declarațiile lui Nauseda, dar a descris desfășurarea militarilor drept o continuare a rotațiilor începute în 2014.

„Scopul nostru aici este foarte clar. Este un scop defensiv, de a proiecta descurajare, de a menține pregătirea și de a sta umăr la umăr cu aliații noștri. Este vorba despre menținerea păcii prin forță și despre modul în care păstrăm pacea”, a declarat ambasadoarea.

Lituania a propus extinderea prezenței militare americane sau chiar menținerea permanentă a trupelor SUA pe teritoriul său, oferindu-se să suporte costurile. Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută că administrația sa va analiza cu siguranță solicitarea Vilniusului.

Lituania alocă 5,33% din PIB pentru apărare

Lituania și-a triplat cheltuielile pentru apărare după invazia rusă pe scară largă în Ucraina, începută în 2022. În acest an, țara baltică alocă 5,33% din produsul intern brut pentru apărare, cea mai mare pondere din NATO.

În paralel, Germania urmează să desfășoare în Lituania, până la sfârșitul anului viitor, o brigadă de luptă cu aproximativ 5.000 de militari, în cadrul măsurilor de descurajare a Rusiei.

Recomandarea video

Presa din Ungaria despre regionalizarea din România: Maghiarii din Harghita și Covasna ar putea ajunge minoritari în propriul județ
G4Media
„Prea mult!” » Un fotomodel a apărut într-o ținută interzisă la meciul din weekend!
GSP.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
O doctoriță care nu a luat examenul de specialist a dat din nou Rezidențiatul, ca să nu rămână șomeră
Libertatea
Cum faci salată de boeuf de post la fel de gustoasă ca cea clasică. Secretul pentru o maioneză cremoasă fără ou
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor