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Elon Musk se alătură campaniei „Bring Jensen Back” pentru a-l reintegra pe fostul șef Nvidia

Aliații lui Jensen Huang încearcă să obțină sprijin pentru ca fostul șef al Nvidia să-și recapete postul, după ce a demisionat săptămâna trecută din cauza unui scandal care implică relații extraconjugale, una dintre ele implicând un presupus spion chinez.
Elon Musk se alătură campaniei „Bring Jensen Back” pentru a-l reintegra pe fostul șef Nvidia
Elon Musk/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 15:12, Știri externe
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Șeful SpaceX, Elon Musk, și Tim Sweeney, directorul executiv al producătorului de Fortnite, Epic Games, se numără printre cei care susțin o campanie pentru ca consiliul de administrație al gigantului cipurilor de inteligență artificială să-l „aducă înapoi pe Jensen”, relatează BBC.

Huang a demisionat din funcția de director executiv al Nvidia după apariția a două aventuri, una dintre ele cu o femeie suspectată de spionaj pentru China și alta cu una dintre angajatele sale.

A creat o criză pentru una dintre cele mai valoroase firme din lume, care este o parte cheie a industriei inteligenței artificiale și a expansiunii sale uriașe.

Scrisoare deschisă semnată de Musk

O scrisoare deschisă prin care se solicită consiliului de administrație al Nvidia să-i dea înapoi lui Huang postul în timp ce se desfășoară o anchetă internă a primit peste 175.000 de semnături, inclusiv ale lui Musk și Sweeney, potrivit unui site web numit „Stand with Jensen”.

Grupul de campanie a declarat că este format din angajați, parteneri, acționari și susținători Nvidia actuali și foști.

„Îi scriem cu recunoștință lui Jensen Huang și cu o cerere clară adresată consiliului de administrație: aduceți-l înapoi pe Jensen în timp ce o anchetă independentă stabilește faptele, cu excepția cazului în care și până când puteți furniza dovezi convingătoare că demiterea sa este în interesul superior al NVIDIA”, se arată în scrisoare.

Aliații fostului șef de la Nvidia au scris că sunt „îngrijorați că Jensen a fost demis fără un proces echitabil și semnificativ”.

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