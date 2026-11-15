Jensen Huang ar putea reveni la conducerea Nvidia. Aliații săi pregătesc o campanie pentru întoarcerea fostului CEO

Potrivit Financial Times, fostul CEO a discutat cu persoane apropiate despre posibilitatea revenirii, iar aliații săi din Silicon Valley ar pregăti o campanie pentru a-l readuce la conducerea producătorului de cipuri pentru inteligență artificială.

Jensen Huang ar putea reveni la Nvidia. Aliații săi pregătesc o campanie de susținere

Potrivit informațiilor publicate duminică de Financial Times, care citează persoane familiarizate cu situația, Jensen Huang analizează posibilitatea de a reveni în funcția de CEO al Nvidia.

Unul dintre apropiații fostului director general ar fi început deja să formeze un grup de lucru, descris drept un „war room”, alcătuit din executivi din Silicon Valley. Scopul acestuia ar fi să obțină sprijin pentru revenirea lui Huang la conducerea companiei.

Potrivit sursei citate, aliații săi intenționează să atragă inclusiv susținerea Casei Albe pentru această inițiativă.

„Toată lumea care contează în tehnologie, în afara laboratoarelor de frontieră, îl iubește pe Jensen”, a declarat una dintre persoanele apropiate fostului CEO, potrivit Financial Times.

Aceeași sursă a susținut că demersurile pentru revenirea lui Huang ar avea și sprijinul acestuia.

Nvidia caută un posibil succesor pentru Jensen Huang. CEO-ul Arm Holdings, luat în calcul

Informațiile despre posibila revenire a lui Jensen Huang apar la câteva zile după ce Financial Times a relatat că membrii consiliului de administrație al Nvidia l-ar fi abordat pe Rene Haas, directorul general al companiei britanice Arm Holdings, în cadrul căutărilor pentru un posibil succesor.

Nvidia nu a răspuns imediat solicitării de comentarii transmise de Reuters în afara programului obișnuit de lucru.

Situația creează incertitudine în jurul conducerii unuia dintre cei mai importanți producători de tehnologie din lume, într-un moment în care industria inteligenței artificiale depinde în mare măsură de procesoarele și infrastructura dezvoltate de companie.

Jensen Huang a demisionat după un scandal cu implicații privind securitatea tehnologică

Jensen Huang a renunțat la funcția de director general joi, după apariția unor dezvăluiri privind presupuse relații extraconjugale, inclusiv una care ar fi implicat o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Scandalul a provocat o criză la nivelul companiei și a ridicat întrebări privind securitatea exporturilor de cipuri avansate pentru inteligență artificială către China.

Informațiile au generat reacții în industria tehnologică, având în vedere rolul important pe care Nvidia îl are în dezvoltarea infrastructurii globale pentru inteligență artificială.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind revenirea lui Jensen Huang în funcția de CEO, iar compania nu a oferit un punct de vedere public cu privire la informațiile apărute în presă.