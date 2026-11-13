O a treia femeie apare în scandalul care a zguduit Nvidia. Noi dezvăluiri despre fostul director Jensen Huang

Două persoane familiarizate cu situația au confirmat pentru Reuters existența unei alte presupuse relații între Huang și o angajată Nvidia. Agenția nu a dezvăluit identitatea femeii, iar încercările de a o contacta nu au avut succes. Informația este separată de cele două relații despre care presa americană a relatat anterior, cu Alice Huang și Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia. Compania a refuzat să comenteze noua dezvăluire. Nici Jensen Huang, Kimberly Powell sau reprezentanții consiliului de administrație nu au răspuns solicitărilor Reuters.

De la relații extraconjugale la suspiciuni de spionaj chinez

Scandalul a început după apariția informațiilor despre relația lui Huang cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de serviciile americane de informații că ar avea legături cu spionajul chinez. Acuzațiile nu au fost demonstrate public, iar autoritățile chineze au respins suspiciunile de spionaj.

BREAKING: Nvidia is preparing to fire Nvidia Boss Jensen Huang after a second affair with a company executive, Kimberly Powell. – WSJ Video of Jensen Huang and Chinese spy Alice Huang https://t.co/P6ZMlP4IQO — Scope Report (@ScopeReport_) November 11, 2026

Pe 8 noiembrie, Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani și căsătorit, a recunoscut într-o declarație că a avut o relație extraconjugală, fără să precizeze numele femeii. Consiliul de administrație Nvidia a declanșat ulterior o anchetă independentă, cu sprijinul unor avocați externi, pentru a stabili dacă fostul director a fost vizat de o operațiune a unui serviciu străin de informații. La momentul deschiderii investigației, conducerea companiei își exprimase încrederea în Huang.

Acțiunile Nvidia continuă să scadă

Joi, Jensen Huang a demisionat din funcția de director executiv al companiei pe care a cofondat-o în 1993. Consiliul de administrație a numit-o pe Colette Kress, directorul financiar al Nvidia, în funcția de CEO interimar. Compania analizează atât candidați interni, cât și externi pentru conducerea permanentă. Plecarea lui Huang ridică semne de întrebare privind strategia Nvidia, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru inteligența artificială.

Sub conducerea sa, compania a investit masiv în dezvoltarea ecosistemului AI, inclusiv prin finanțarea unor furnizori de servicii cloud și laboratoare specializate. Scandalul a afectat și încrederea investitorilor. Acțiunile Nvidia au pierdut joi 5,5%, iar declinul față de maximul atins la începutul lunii octombrie depășește 30%. Ancheta internă privind posibilele implicații de securitate națională continuă, în timp ce Nvidia caută un înlocuitor permanent pentru Huang.