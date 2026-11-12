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Presupusa iubită spion a directorului Nvidia, interdicție de a intra în Singapore

Alice Huang, cea care a fost în centrul scandalului de la vârful Nvidia, care a dus la demiterea lui Jason Huang, are o interdicție de de intrare în Singapore. Ea a părăsit țara în luna februarie și este implicată într-o anchetă ce vizează posibile infracțiuni.
Presupusa iubită spion a directorului Nvidia, interdicție de a intra în Singapore
Sursa foto: AP News
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 17:55, Știri externe
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Singapore i-a interzis presupusei iubite a directorului demis Nvidia, Jensen Huang, să reintre pe teritoriul țării. Alice Huang, presupusa spioană din a Chinei, a părăsit Singapore în luna februarie.

Ministerul de Interne a confirmat pentru Reuters că Alice Huang este bănuită de infracțiuni pe teritoriul Singapore.

Gigantul american din industria cipurilor a anunțat joi că Jensen Huang, cofondatorul și directorul executiv al companiei, își dă demisia. Mai mult, Consiliul de Administrație al Nvidia motivează că la baza demersurilor ar sta chiar informațiile potrivit cărora bărbatul de 63 de ani ar fi avut două relații extraconjugale, una dintre ele cu Alice Huang.

Cine e Alice Huang

Autoritățile americane o suspectează pe Huang de spionaj în favoarea Beijingului. Ministerul a precizat că Alice Huang, fosta directoare a Megaspeed, un client Nvidia, a fost anchetată pentru posibile infracțiuni, printre care achiziționarea de servere care au fost exportate prin Singapore către Malaezia, fără a intra pe piața din țara intermediară, mai relatează Reuters.

„Pentru implicarea suspectată în posibile infracțiuni comise în Singapore, având în vedere funcția sa de director general, președinte și unul dintre principalii responsabili ai Megaspeed la acea vreme”, a explicat ministerul într-un comunicat.

Instituția nu a precizat însă dacă ancheta ar fi vizat și fapte de spionaj.

De ce a primit Alice Huang interdicție în Singapore

Potrivit sursei citate de Reuters, Alice Huang ar fi primit un avertisment sever și i s-ar fi interzis intrarea în țară.

„Nu vom permite companiilor sau persoanelor fizice să abuzeze de mediul de afaceri din Singapore pentru a se angaja în fraude sau practici necinstite”, a mai precizat Ministerul de Interne.

Poliția din Singapore susține că anchetează Megaspeed pentru suspiciuni de încălcări ale legislației naționale. Declarația a venit după ce un senator din SUA a solicitat Departamentului de Comerț să investigheze dacă compania a deturnat cipuri Nvidia.

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