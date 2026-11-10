FBI investighează scandalul de spionaj care îl vizează pe șeful Nvidia. Trump dezvăluie ce i-a spus Jensen Huang despre presupusa spioană chineză

Președintele american a declarat luni că a discutat personal cu Huang, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din industria tehnologică, arată Reuters. Trump a vrut să afle dacă directorul Nvidia știa că femeia cu care avusese o relație ar fi lucrat pentru serviciile chineze de informații. „L-am întrebat dacă avea vreo idee că femeia era spioană. Mi-a spus că nu știa nimic și chiar îl cred”, a declarat Trump. Președintele a confirmat că FBI analizează situația, dar nu a oferit detalii despre stadiul verificărilor sau eventuale acuzații penale.

Trump îl apără pe Huang: „Cred că va fi bine”

Donald Trump s-a declarat surprins de informațiile apărute în presă despre directorul Nvidia, pe care l-a descris drept o persoană onorabilă. „Știu că FBI investighează acest lucru. Cred că va fi bine”, a spus președintele american.

Declarațiile vin după ce The New York Times a relatat că serviciile americane de informații suspectează o femeie de afaceri chineză că ar fi colectat informații pentru Beijing. Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a prezentat scuzele într-un mesaj adresat angajaților Nvidia. El nu a oferit public detalii despre relație, dar a anunțat că va coopera cu investigațiile.

TRUMP: „I believe he’s suffering greatly.” President Trump expresses concern for NVIDIA CEO Jensen Huang following reports alleging the tech executive had an affair with a Chinese spy. Trump calls Huang an „amazing guy” and says he hopes there’s no problem, while suggesting the situation is especially difficult because of Huang’s family. — Fox News (@FoxNews) November 9, 2026

Acționarii Nvidia au deschis un proces împotriva companiei

Scandalul începe să producă efecte rapide și pe Wall Street. Acțiunile Nvidia au încheiat ședința de luni în scădere cu peste 4%, după ce compania a anunțat o investigație independentă privind posibilitatea ca directorul său să fi fost vizat de o operațiune de spionaj.

Tot luni, mai mulți acționari au inițiat un proces colectiv propus împotriva Nvidia și a lui Huang. Reclamanții susțin că investitorii ar fi fost induși în eroare prin ascunderea legăturilor directorului general cu o femeie suspectată că ar fi colaborat cu serviciile chineze de informații. Acuzațiile urmează să fie examinate de instanță și nu reprezintă constatări definitive.

Consiliul de administrație al Nvidia și-a exprimat încrederea în Huang, iar majoritatea analiștilor citați de Reuters nu anticipează că acesta va fi nevoit să demisioneze. Stacy Rasgon, analist la Bernstein, consideră că rolul directorului în companie este neobișnuit de important, deoarece acesta stabilește strategia pe termen lung și controlează îndeaproape numeroase decizii. Huang deține aproximativ 3,6% din acțiunile Nvidia și este al cincilea cel mai mare acționar al companiei.

China respinge acuzațiile, iar Congresul cere explicații

Ministerul chinez de Externe a negat implicarea Beijingului într-o presupusă operațiune de spionaj. Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a calificat acuzațiile drept nefondate și parte a unei campanii de denigrare împotriva Chinei. Între timp, politicienii americani cer clarificări privind posibilele implicații pentru securitatea națională. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a declarat că legislativul trebuie să primească mai multe răspunsuri. El a cerut adoptarea unui proiect legislativ privind apărarea, care include restricții suplimentare asupra exporturilor de cipuri avansate către China.

Riscurile pentru Nvidia din cauza scandalului

Compania americană se află în centrul dezvoltării mondiale a inteligenței artificiale, iar procesoarele sale sunt esențiale pentru funcționarea centrelor de date și antrenarea modelelor AI. Huang a susținut în repetate rânduri relaxarea restricțiilor comerciale americane pentru piața chineză și a obținut sprijinul administrației Trump în această privință.

Potrivit The New York Times, femeia aflată în centrul suspiciunilor este Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed International din Singapore. Autoritățile americane ar fi identificat-o drept o persoană care transmitea informații Beijingului, însă nu există o concluzie judiciară publică privind aceste acuzații. FBI nu a prezentat deocamdată rezultatele verificărilor, iar investigația independentă anunțată de Nvidia continuă.