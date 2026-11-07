Scandal uriaș de spionaj la vârful Nvidia. Șeful gigantului american ar fi avut o relație amoroasă cu o presupusă spioană a Chinei. CIA, implicată în dosar

Autoritățile americane consideră că Jensen Huang ar fi avut o relație romantică cu Alice Huang, o femeie de afaceri asociată companiei Megaspeed din Singapore, suspectată că ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China, principala agenție civilă de informații a Beijingului.

Potrivit Financial Times, care citează informații dintr-un memorandum bazat pe evaluări ale serviciilor americane, oficialii de la Washington suspectează că femeia ar fi fost recrutată special pentru a se apropia de șeful Nvidia, companie care domină piața procesoarelor avansate utilizate pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Documentul ar fi fost distribuit unui grup restrâns de oficiali americani de rang înalt, înaintea summitului dintre președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, din luna mai.

Cine este femeia suspectată de spionaj pentru China

Alice Huang a ocupat o funcție de conducere la Megaspeed, companie cu sediul în Singapore care furnizează servicii de infrastructură informatică și utilizează procesoare Nvidia.

Megaspeed se află de mai mult timp în atenția autorităților americane, pe fondul suspiciunilor privind posibila redirecționare către China a unor cipuri avansate supuse restricțiilor de export impuse de Washington.

Aceste procesoare sunt esențiale pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, iar administrațiile americane au introdus succesiv restricții pentru a împiedica Beijingul să obțină cele mai performante tehnologii dezvoltate în Statele Unite.

Nvidia susține însă că acuzațiile privind presupusa redirecționare ilegală a procesoarelor prin Megaspeed au fost investigate și infirmate.

Compania a explicat că întâlnirile dintre Jensen Huang și reprezentanții clienților fac parte din activitatea obișnuită a directorului executiv, care discută anual cu mii de persoane din conducerea companiilor partenere.

Congresul SUA îl cheamă la explicații pe Jensen Huang

Scandalul a provocat reacții și în Congresul american.

Trei parlamentari republicani, John Moolenaar, Brian Mast și Rick Crawford, i-au cerut lui Jensen Huang să participe la o reuniune cu ușile închise, programată pentru 18 noiembrie 2026.

Aceștia vor să afle detalii despre interacțiunile directorului Nvidia cu Alice Huang, dar și despre procedurile prin care compania se protejează împotriva operațiunilor de spionaj desfășurate de state străine.

Solicitarea vine într-un moment în care relațiile comerciale dintre Nvidia și China sunt analizate tot mai atent de autoritățile americane.

Trump a fost informat despre suspiciuni

Președintele Donald Trump ar fi primit anterior informări despre suspiciunile serviciilor americane, potrivit relatărilor din presa americană.

Întrebat despre situația directorului Nvidia, Trump l-a descris pe Jensen Huang în termeni favorabili, dar a recunoscut că dosarul este complex și că autoritățile trebuie să examineze informațiile disponibile.

Relația dintre cei doi este importantă și din perspectivă economică. Jensen Huang a devenit unul dintre interlocutorii influenți ai administrației americane în negocierile privind dezvoltarea inteligenței artificiale și exporturile de semiconductori către China.

Nvidia a susținut în mod repetat că restricțiile excesive asupra exporturilor riscă să afecteze competitivitatea companiilor americane și să accelereze dezvoltarea unor alternative chineze.

Miza uriașă: tehnologia care stă la baza inteligenței artificiale

Nvidia se află în centrul competiției tehnologice dintre Statele Unite și China, deoarece procesoarele sale sunt utilizate în centrele de date și infrastructura necesară celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.

Accesul la aceste tehnologii este considerat o problemă de securitate națională la Washington, iar autoritățile americane încearcă să împiedice utilizarea lor în programe militare sau de supraveghere dezvoltate de Beijing.