Nu este scenariu SF. Unele închisori vor folosi inteligența artificială pentru a prezice dacă deținuții vor comite noi infracțiuni

Statul Michigan urmează să implementeze un nou sistem complex bazat pe inteligență artificială (IA) în închisorile de pe teritoriul său. Acesta are scopul să clasifice persoanele încarcerate în funcție de „gradul lor de periculozitate”.

Informația provine de la postul Fox2 din Detroit, care relatează că Departamentul de Corecție din Michigan (Michigan Department of Corrections – MDOC) avansează cu utilizarea unui algoritm de clasificare a deținuților, menit să îi repartizeze pe aceștia în diferite regimuri de detenție.

Inteligența artificială îi va înlocui pe oamenii din comisiile de evaluare

În Michigan, persoanele încarcerate sunt repartizate în cinci niveluri de detenție, în funcție de clasificarea lor de securitate. Anterior, aceste evaluări erau realizate de o comisie formată din membri ai personalului, desemnați de directorul fiecărei unități penitenciare.

În prezent, se pare că statul dorește să externalizeze această decizie sau, cel puțin, să se bazeze în mare măsură pe contribuția unei organizații tehnologice non-profit numită Recidiviz.

Acesta a debutat ca un proiect de organizare a datelor în cadrul Google, având scopul de a explora „modul în care tehnologia ar putea standardiza datele din sistemul de justiție penală și ar putea îmbunătăți sistemul la nivel național”. Se pare că platforma software a companiei, care integrează inteligența artificială, poate îndeplini diferite funcții.

Pe listă ar fi identificarea persoanelor eligibile pentru diverse programe oferite de stat, reclasificarea sau eliberarea acestora, precum și coordonarea accesului la resurse, cum ar fi locuințele de tranziție și oportunitățile de angajare.

Programul va începe în decembrie

Într-un comunicat de presă, MDOC a precizat că software-ul Recidiviz va fi utilizat pentru a „optimiza repartizarea persoanelor încarcerate”, începând cu un program-pilot în mai multe unități penitenciare pentru bărbați.

Programul va debuta în luna decembrie. Agenția statală menționează că instrumentul bazat pe IA ar urma să „îmbunătățească capacitatea MDOC de a prezice, cu o precizie mai mare (cu aproximativ 30% mai ridicată) riscul ca persoanele încarcerate să comită acte de violență în viitor”.

Pentru persoanele încarcerate, repartizarea într-un anumit regim de detenție are consecințe majore. Aceasta determină la ce programe și resurse are acces deținutul, precum și cu ce categorie de deținuți va împărți spațiul de detenție pe durata executării pedepsei.