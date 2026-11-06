Inteligența artificială, folosită pentru dezvoltarea primului vaccin „cu spectru larg” împotriva gripei aviare

Oamenii de știință de la Universitatea Cambridge au dezvoltat un nou vaccin folosind inteligența artificială care vizează mai multe tulpini de gripă aviară într-o singură doză, în loc să ofere imunitate la o singură variantă.

Vaccinul face parte dintr-o nouă generație care vizează mai multe tulpini ale aceluiași virus, cu scopul de a oferi o mai bună pregătire pentru viitoarele urgențe sanitare, potrivit Euronews.

Acesta protejează și împotriva cele care implică amenințări necunoscute în prezent.

„În loc să ofere imunitate la o singură variantă de gripă aviară, noul nostru vaccin cu spectru larg oferă protecție împotriva unei game largi de variante”, a declarat Jonathan Heeney, care a condus studiul.

Conceput pentru anticiparea gripei aviare

Vaccinul „este conceput pentru a anticipa evoluția virală, mai degrabă decât pentru a reacționa la ea”, a adăugat el.

Studiul a constatat că noul vaccin oferă o protecție mai largă și rate de supraviețuire superioare în comparație cu vaccinurile candidate standard care vizează o singură tulpină stocată în prezent pentru pregătirea pentru pandemie.

La fel ca și coronavirusurile care au cauzat COVID-19 și multe alte boli infecțioase emergente, gripa aviară este un virus ARN. Virusurile ARN reprezintă o amenințare deosebită pentru sănătatea umană, deoarece pot muta rapid în noi tulpini care pot trece de la animale la oameni și pot evita sistemul nostru imunitar și protecția oferită de vaccinurile existente.

Pregătirea actuală pentru pandemie se bazează pe stocarea de vaccinuri împotriva variantelor individuale de virus care au apărut deja. Aceste vaccinuri de nouă generație schimbă radical biosecuritatea națională și sistemele de sănătate publică mai rezistente, au remarcat autorii.

Ingredientul activ dintr-un vaccin, numit antigen, declanșează sistemul imunitar al organismului pentru a produce un răspuns protector. Acest lucru antrenează organismul să combată viitoarele infecții cauzate de un agent patogen, care conține acest antigen specific.

Inteligența artificială a simplificat procesul

„Utilizarea inteligenței artificiale accelerează considerabil procesul de proiectare a vaccinurilor. Apoi, putem testa candidații la vaccinuri în laborator pentru a ne asigura că sunt robusti și siguri”, a spus Heeney.

În noul studiu, vaccinul a protejat complet șoarecii și dihorii împotriva unei serii de variante genetice distincte ale virusului care provoacă gripa aviară.

Doar jumătate dintre animale au supraviețuit expunerii la aceleași virusuri atunci când au fost imunizate cu vaccinul existent împotriva gripei aviare al Organizației Mondiale a Sănătății.

Următorul pas este testarea noului vaccin împotriva gripei aviare în studii clinice pe oameni, pentru a-l face disponibil pentru utilizare în cazul unui focar și pentru a extinde noul cadru la vaccinurile antigripale sezoniere și la alte virusuri ARN cu evoluție rapidă, potrivit sursei citate.