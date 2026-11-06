Schimbări controversate pentru Facebook și Instagram. Meta amână aplicarea noilor reguli

Meta a renunțat la o schimbare controversată privind modul în care ar urma să funcționeze Instagram și Facebook.

Compania, care deține și Messenger, WhatsApp și Threads, s-a confruntat cu critici susținute după ce a anunțat noi condiții pentru utilizatorii care au conturi de business pe platformele sale, potrivit The Independent.

Inițial, noile reguli le-ar fi permis Instagram și Facebook să preia conținut de pe site-urile utilizatorilor și să îl folosească pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Noile reguli au stârnit critici la nivel internațional

Condițiile actualizate au provocat reacții puternice la nivel internațional, după ce au fost dezvăluite pentru prima dată, la jumătatea lunii octombrie.

Printre criticii regulilor s-au numărat politicieni din Statele Unite și Marea Britanie, care au susținut că Meta nu respectă drepturile editorilor și ale altor proprietari de afaceri, obligându-i să renunțe la controlul asupra propriilor site-uri dacă vor să continue să utilizeze platformele companiei.

În săptămânile care au urmat, Meta a încercat în repetate rânduri să limiteze reacțiile negative, printr-o serie de declarații publice și modificări ale condițiilor.

De exemplu, compania a eliminat cuvântul „antrenare” din noile reguli, în încercarea de a reduce temerile utilizatorilor că materialele publicate de aceștia vor fi introduse în sistemele de inteligență artificială.

Meta suspendă aplicarea schimbărilor

Acum, Meta anunță că a „suspendat” actualizarea condițiilor și că acestea nu vor intra în vigoare pe 20 noiembrie 2026, așa cum era planificat.

Termenul-limită fusese stabilit inițial pentru 30 octombrie, însă a fost amânat în repetate rânduri de la primul anunț.

„Continuăm să ne consultăm cu părțile interesate și vom oferi informații suplimentare atunci când vom avea noutăți. Între timp, condițiile noastre actuale rămân în vigoare”, se arată într-o pagină actualizată a Centrului de asistență pentru companii al Meta.