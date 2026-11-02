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Martha Stewart a provocat controverse cu un costum de Halloween inspirat de oamenii fără adăpost. Vedeta și-a cerut scuze

Martha Stewart și-a cerut scuze după ce s-a costumat de Halloween într-o persoană fără adăpost și a publicat fotografiile într-o postare de promovare a propriilor produse.
Martha Stewart a provocat controverse cu un costum de Halloween inspirat de oamenii fără adăpost. Vedeta și-a cerut scuze
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 nov. 2026, 10:20, Social
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În fotografia pe care o publicase pe Instagram, Stewart purta haine rupte, avea fața murdărită cu machiaj și ținea un carton pe care scria „MI-E FOAME. AJUTAȚI-MĂ!!”, relatează NBC News. Imaginea apărea într-o serie de fotografii prin care vedeta își promova colecția de lumânări vândute prin QVC.

Lumânările mele QVC sunt perfecte pentru Halloween!!!”, scrisese Stewart în descrierea postării. Tocmai asocierea dintre costumul care imita o persoană aflată în dificultate și reclama comercială a atras o serie comentarii critice.

Mai mulți utilizatori au considerat că Stewart transformase lipsa unei locuințe și sărăcia într-o glumă de Halloween. Alții au descris gestul drept ofensator și rupt de realitatea oamenilor care se confruntă cu asemenea probleme.

Martha Stewart a revenit cu scuze după prima explicație

Duminică, 1 noiembrie, vedeta a transmis inițial o declarație către NBC News, susținând că nu intenționase să jignească pe nimeni. Ea a explicat că scopul costumului fusese să atragă atenția asupra situației persoanelor fără adăpost, pe care o consideră una dintre problemele grave ale societății americane.

Stewart a menționat că a sprijinit de-a lungul timpului organizații caritabile care lucrează cu persoane vulnerabile. Explicația nu a rămas însă ultima sa reacție. Câteva ore mai târziu, vedeta a publicat pe Instagram un nou mesaj, mult mai direct, în care a admis că primul răspuns nu fusese suficient.

Mesajul Marthei Stewart de pe contul său oficial Instagram. Sursa foto: X/Instagram/marthastewart48

Este greu să recunoști când ai greșit cu adevărat. Prima mea declarație nu a mers suficient de departe”, a scris Stewart. Ea a recunoscut că numeroși oameni trec prin dificultăți financiare și că alegerea costumului a fost neinspirată. „Să port un asemenea costum a fost insensibil și deloc amuzant. Îmi pare foarte rău”, a adăugat vedeta. Mesajul a primit atât reacții de susținere, cât și comentarii ale unor utilizatori care au considerat că scuzele nu schimbă gestul nepotrivit.

Un alt costum de Halloween a atras critici în SUA

În același weekend, creatoarea de conținut McCall DaPron a fost criticată după ce a recreat, împreună cu familia, imaginea familiei Kennedy. DaPron a purtat un costum roz asemănător celui îmbrăcat de Jackie Kennedy în ziua asasinării președintelui John F. Kennedy, în 1963.

Soțul ei s-a costumat în fostul președinte, iar copiii au reprezentat membrii familiei Kennedy și agenți ai Serviciului Secret. Mai mulți utilizatori au considerat nepotrivită folosirea unui episod tragic din istoria americană ca temă de Halloween. DaPron a șters fotografiile, iar reprezentanții săi nu au răspuns solicitării de comentarii transmise presă.

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