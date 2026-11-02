Prima pagină » Social » Cadavrul unui bărbat dispărut de un an și jumătate, găsit într-o fosă din curtea casei sale, în Neamț

Cadavrul unui bărbat dispărut de un an și jumătate, găsit într-o fosă din curtea casei sale, în Neamț

Cadavrul unui bărbat din Neamț, dispărut de un an și jumătate, a fost găsit într-o fosă din curtea locuinței sale, după ce rudele au alertat autoritățile.
Cadavrul unui bărbat dispărut de un an și jumătate, găsit într-o fosă din curtea casei sale, în Neamț
sursa foto: FB
Aida Neagu
02 nov. 2026, 09:57, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii din județul Neamț cercetează chiar acum moartea unui bărbat de 49 de ani, dispărut de aproximativ un an și jumătate, al cărui cadavru a fost găsit într-o fosă din curtea locuinței sale, în localitatea Alexandru cel Bun.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, pe 31 octombrie, la ora 15:26, o femeie de 37 de ani, din județul Buzău, a sunat la 112 și a anunțat că verișorul său, care era dat dispărut de un an și jumătate, ar putea fi mort în toaleta din curtea propriei locuințe.

Din verificările polițiștilor a reieșit că, în aceeași zi, în jurul orei 15:00, femeia și soțul ei au mers la domiciliul mamei lor, din comuna Alexandru cel Bun. După ce au discutat despre dispariția verișorului, cei doi au mers în spatele curții acestuia pentru a culege nuci.

Acolo au observat o gaură în spatele toaletei, în care se afla un articol de îmbrăcăminte, și au alertat autoritățile.

Echipajul ISU Neamț, care a ajuns cât de repede posibil la fața locului, a scos din fosă un cadavru uman, aflat în stare avansată de descompunere.

Trupul acestuia a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, continuând cercetările pentru a stabili împrejurările în care a murit bărbatul.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Ce ascunde „strategia așteptării”. Adevăratul motiv pentru care Israelul ezită să lovească decisiv Iranul
Gandul
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Cancan
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Prosport
233 de primari PSD ar putea dispărea din pixul șefilor de partid. Harta politică a localităților vizate de comasare
Libertatea
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. Cât va costa gigacaloria și cine beneficiază de reducerea TVA
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor