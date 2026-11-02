Incident la centrala termică a unei școli din Prahova. O conductă fisurată a provocat o degajare masivă de abur / 43 de elevi și șase profesori au ieșit din clădire

UPDATE

În urma verificărilor efectuate la fața locului și după aerisirea camerei centralei, pompierii au stabilit că incidentul a fost provocat de fisurarea unei conducte de apă, care a dus la o degajare masivă de abur. Centrala termică a rămas intactă. Pentru eliminarea oricărui risc, pompierii au scos lemnele care ardeau în interiorul acesteia.

UPDATE

Incidentul s-a produs la Școala Gimnazială „Alexandru Popescu” din Telega Vale, iar explozia a fost provocată de o defecțiune tehnică, respectiv fisurarea unei conducte de apă.

Știrea inițială

Alerta a fost dată în jurul orei 09:15, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă de la Detașamentul Câmpina, o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Băicoi și o ambulanță SAJ Prahova.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, 43 de elevi și șase cadre didactice au părăsit clădirea înainte de sosirea echipajelor de intervenție. O parte dintre copii au fost deja preluați de părinți.

Pompierii urmează să efectueze o recunoaștere la nivelul întregii unități de învățământ, pentru a verifica situația și eventualele riscuri.

Cursurile au fost suspendate luni, pentru remedierea situației, a mai transmis ISU Prahova.