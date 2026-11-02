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Alegeri pe muchie de cuțit în SUA. Aproape jumătate din numărul total de votanți se declară independenți

Alegerile de la jumătatea mandatului în SUA sunt pe muchie de cuțit, așa cum o arată sondajele și opiniile experților. Rezultatele ar putea fi influențate de votanții care se declară independenți. Ei au ajuns la un număr record de aproape 120 de milioane. Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie.
Alegeri pe muchie de cuțit în SUA. Aproape jumătate din numărul total de votanți se declară independenți
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Petru Mazilu
02 nov. 2026, 09:21, Politic
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La alegerile de marți din SUA vor participă numeroși votanți care se declară independenți și dezamăgiți de Partidul Republican și Partidul Democrat. Este vorba despre 117 milioane de adulți care se consideră independenți din punct de vedere politic, potrivit Al Jazeera. Practic, aproape jumătate dintre alegători susțin că nu vor să voteze cu republicanii sau cu democrații.

În mod paradoxal, candidații independenți sau cei din afara celor două partide principale au șanse mici ca să prindă mandate la nivel federal sau statal. Sistemul bipartid nu îi favorizează pe independenți, astfel încât partidele Democrat și Republican domină politica americană de generații.

Totuși, experții avertizează că alegerile de anul acesta pot reprezenta cel mai mare câștig candidații independenți din ultima vreme. În prezent, există un membru independent în Camera Reprezentanților și doi în Senatul SUA. Niciun independent nu deține funcția de guvernator al unui stat american.

Cine sunt independenții și cum vor vota

Conform unui sondaj anual, 44% dintre adulții americani se declară independenți din punct de vedere politic. Prin comparație, 29% se identifică drept democrați, iar 28% drept republicani.

Experții spun că în realitate doar aproximativ 10% din electorat este independent și că ceilalți votanți sunt supărați, dar vor opta tot pentru candidații celor două partide. Un alt sondaj arată că 52% dintre alegătorii care se declară independenți i-ar putea vota pe democrați, în timp ce 39% i-ar susține pe republicani.

Un rol important îl joacă președintele Donald Trump. Frustrarea față de Trump își pune amprenta: respondenții independenți sunt de peste trei ori mai predispuși să declare că votul lor este îndreptat împotriva președintelui, iar 28% afirmă că votează pentru „schimbare”.

Alegerile vor avea loc marți

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA vor avea loc marți. Scrutinul reprezintă un test major de popularitate pentru președintele Donald Trump și administrația republicană.

Americanii sunt chemați la urne pentru a-i alege pe toți cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și 35 din totalul de 100 de senatori.

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