Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, test major pentru Donald Trump. Democrații pornesc cu avantaj în sondaje, dar există riscul unei surprize

Potrivit mediei sondajelor, candidații democrați sunt favoriți în suficiente circumscripții pentru a obține cele 218 de mandate necesare preluării controlului asupra Camerei Reprezentanților. În competițiile importante pentru Senat, diferențele sunt însă foarte mici, iar în unele state candidații celor două partide sunt la egalitate sau au un avantaj redus.

Un sondaj recent realizat de The New York Times indica o cursă strânsă în Carolina de Sud, stat câștigat de Donald Trump cu 18 puncte procentuale în 2024. De asemenea, cercetări publicate de CNN arătau că democrații conduceau în Texas, Kansas și Maine.

Rezultatele ridică însă o întrebare importantă: cât de precise sunt sondajele înaintea alegerilor din SUA?

Alegerile din SUA, puse sub semnul întrebării de erorile sondajelor electorale

Istoria politică recentă a Statelor Unite oferă numeroase exemple în care sondajele au anticipat greșit rezultatele alegerilor, inclusiv în cercetări realizate cu doar câteva zile înaintea votului.

Donald Trump a obținut rezultate peste estimările sondajelor atât în 2016, când a câștigat pentru prima dată președinția, cât și în 2024. În 2020, deși a pierdut în fața democratului Joe Biden, diferența a fost mai mică decât sugerau multe dintre cercetările de opinie, scrie BBC.

Și alegerile primare organizate în acest an au oferit surprize. În Michigan, sondajele îl indicau pe democratul Abdul El-Sayed drept favorit pentru nominalizarea partidului în cursa pentru Senat, cu un avans de două cifre. În realitate, diferența finală a fost de numai un punct procentual.

În Wisconsin, candidatul care conducea în sondajele pentru nominalizarea democrată la funcția de guvernator, cu un avantaj care ajunsese aproape de 20 de puncte procentuale, a pierdut la o diferență de o fracțiune de punct.

Clifford Young, președintele Ipsos Public Affairs, companie specializată în cercetări de opinie și studii de piață, explică faptul că sondajele au devenit mai dificile în ultimii ani. Americanii renunță tot mai mult la telefoanele fixe, filtrează apelurile primite, iar o parte dintre cei contactați refuză să participe la cercetări.

Potrivit lui Young, alegătorii conservatori, în special cei din zona dreptei radicale, sunt mai reticenți față de instituțiile tradiționale și participă mai puțin la astfel de sondaje. Dacă aceștia sunt subreprezentați, rezultatele pot indica un sprijin mai mare pentru democrați decât cel existent în realitate.

O altă explicație pentru rezultatele peste așteptări obținute de Trump este mobilizarea unor susținători care nu votează în mod obișnuit, dar care s-au prezentat la urne în număr mai mare decât anticipaseră institutele de sondare.

Alegerile din SUA ar putea aduce surprize, în ciuda avantajului democraților

Există însă și argumente în favoarea acurateței sondajelor pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului. În ultimii ani, cercetările de opinie pentru alegerile generale de acest tip au fost mai precise, în parte pentru că Donald Trump nu a fost candidat pe buletinul de vot.

În 2022, sondajele anticipau că democrații vor evita o înfrângere electorală de proporții, în ciuda popularității scăzute a președintelui de atunci, Joe Biden. Partidul a pierdut controlul Camerei Reprezentanților, însă diferențele au fost reduse, iar democrații au păstrat Senatul.

Totuși, există mai mulți factori care ar putea împiedica democrații să obțină rezultatul anticipat. O mare parte dintre circumscripțiile disputate au fost câștigate de Trump în 2024, ceea ce oferă republicanilor un avantaj electoral de pornire.

În plus, redesenarea circumscripțiilor electorale din Camera Reprezentanților a redus numărul mandatelor care pot trece cu ușurință de la un partid la altul. Polarizarea politică a societății americane a diminuat, de asemenea, numărul alegătorilor indeciși sau dispuși să își schimbe opțiunea.

Republicanii beneficiază și de un avantaj financiar, având la dispoziție sute de milioane de dolari pentru publicitatea electorală negativă din ultimele săptămâni de campanie.

Incertitudinea sondajelor înaintea votului din 3 noiembrie

Specialiștii recomandă analizarea mediilor sondajelor, nu doar a rezultatelor unor cercetări individuale. Fiecare sondaj are o marjă de eroare statistică, determinată inclusiv de dimensiunea eșantionului, iar rezultatele trebuie interpretate în funcție de această incertitudine.

În prezent, chiar și o eroare de sondare similară celor înregistrate la alegerile prezidențiale recente ar indica șanse bune pentru democrați în scrutinul din 3 noiembrie.

Există și posibilitatea ca alegătorii să își schimbe opțiunile în ultimele zile de campanie sau ca persoanele indecise să se mobilizeze într-o direcție comună. La alegerile locale și speciale organizate anul trecut, democrații au obținut rezultate peste estimările multor sondaje, după ce susținătorii lor s-au prezentat la vot în număr neașteptat de mare.

Prezența lui Donald Trump la mitinguri electorale organizate în ultimele zile în state pe care le-a câștigat categoric în 2024 a alimentat speranțele democraților că republicanii ar putea avea probleme în anumite competiții.

Clifford Young consideră că institutele de sondare au devenit mai eficiente în gestionarea acestor dificultăți, însă recunoaște că imprevizibilitatea comportamentului uman rămâne o problemă majoră.

„Cred că ne descurcăm mai bine. Dar o parte a problemei nu ține doar de institutele de sondare. Are legătură și cu faptul că lucrăm cu oameni. Oamenii nu sunt ușor de anticipat”, a declarat acesta.