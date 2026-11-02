POLITICO: Îngrijorări în NATO. Aliații se tem că Trump va intensifica atacurile la adresa alianței în cazul unei înfrângeri la alegerile de la jumătatea mandatului

Aliații din NATO se pregătesc pentru cel mai pesimist scenariu după alegerile de la jumătatea mandatului în SUA: o eventuală înfrângere a republicanilor l-ar putea determina pe preşedintele american Donald Trump să-şi intensifice dramatic atacurile la adresa Alianţei, au declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, cinci persoane.

Aliații se tem că în cazul în care va fi ținut în frâu de Congres în privința politicii interne, Trump ar putea încerca să-și consolideze legitimitatea în politica externă, unde are o libertate de acțiune mai mare. Acest lucru ar putea însemna inclusiv retragerea mai multor soldați americani din Europa, au afirmat trei dintre diplomaţi pentru sursa citată.

„De obicei, ceea ce se întâmplă cu președinții aflați în finalul mandatului este o combinație între descărcarea frustrărilor și aventurismul în politica externă. (Iar atacarea NATO) „pare să fie o componentă constantă a viziunii asupra lumii a lui Trump”, a declarat un înalt oficial european din domeniul apărării pentru POLITICO.

În cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului, se așteaptă ca democrații să câștige Camera Reprezentanților și chiar să preia controlul asupra Senatului american.

„O situație foarte periculoasă pentru securitatea Europei”

Temerile sunt alimentate și de faptul că Washingtonul a întrerupt serviciile satelitare Starlink destinate Ucrainei, producându-se o nouă apropiere între Trump și președintele rus Vladimir Putin în ultimele săptămâni. Noi atacuri ar reprezenta o nouă lovitură pentru NATO, într-un moment în care Moscova și-a intensificat tehnicile de război hibrid în Europa.

„Ar putea fi foarte supărat”, a spus unul dintre diplomații NATO. Dacă va fi așa, „va fi foarte dur”, a subliniat acesta în dialogul cu POLITICO.

În centrul preocupărilor se află și o viitoare revizuire a prezenței forțelor americane în Europa, preconizată pentru luna decembrie. În acest sens, în cazul în care Trump va fi împiedicat să adopte măsuri legislative pe plan intern, el ar putea încerca să extindă semnificativ amploarea acestei retrageri pentru a-și mobiliza baza electorală, au afirmat trei dintre diplomați.

În plus, el ar putea să decidă să condiționeze menținerea prezenței americane pe continent de acceptarea de către Europa a unui acord de pace în Ucraina susținut de SUA, a declarat Oana Lungescu, fostă oficială NATO, pentru POLITICO.

„Există riscul ca toate aceste aspecte — revizuirea prezenței militare a SUA, Ucraina, ordinea de securitate europeană… să fie tratate, într-un fel sau altul, ca parte a unei înțelegeri mult mai ample cu Putin, creând o situație foarte periculoasă pentru securitatea Europei”, a explicat ea pentru sursa citată.

Trump ar putea să ia măsuri pentru a reduce contribuțiile SUA la fondul comun al alianței, să limiteze programul PURL de achiziționare de arme pentru Ucraina, dar și să aprofundeze relațiile cu Moscova, au mai spus diplomații pentru POLITICO.

Alegerile de la jumătatea mandatului din SUA sunt programate marți, 3 noiembrie.