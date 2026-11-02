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Economia Chinei transmite două semnale opuse. Un indicator arată contracție, altul creștere: de unde vine diferența

Industria Chinei oferă două imagini diferite despre starea economiei. Datele oficiale arată că activitatea fabricilor a scăzut în octombrie, în timp ce un sondaj privat indică o creștere pentru a 11-a lună consecutivă.
Economia Chinei transmite două semnale opuse. Un indicator arată contracție, altul creștere: de unde vine diferența
Victor Dan Stephanovici
02 nov. 2026, 08:01, Economic
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Diferența apare într-o perioadă în care comenzile pentru export încetinesc, iar producătorii sunt nevoiți să reducă prețurile pentru a-și păstra clienții, arată Reuters. Indicele privat RatingDog, calculat de S&P Global și publicat luni, a coborât ușor la 52,0 puncte, de la 52,1 în septembrie.

Rezultatul a depășit estimarea de 51,6 puncte a analiștilor. În schimb, indicatorul oficial publicat sâmbătă de autoritățile de la Beijing a scăzut la 49,3 puncte, de la 50,1 în luna precedentă.

De ce un indicator arată creștere, iar celălalt scădere

Ambele sondaje folosesc pragul de 50 de puncte pentru a evalua activitatea industrială. O valoare peste acest nivel indică expansiune, iar una sub 50 semnalează contracție. Diferența vine, în parte, din companiile incluse în cercetări. Sondajul privat RatingDog acordă o pondere mai mare firmelor mici, private și orientate către export. Indicatorul oficial acoperă un eșantion mai larg, în care sunt reprezentate și marile companii industriale.

Cele două rezultate nu se anulează reciproc. Ele arată că evoluția industriei chineze nu este uniformă și că situația diferă între producători. Potrivit sondajului privat, fabricile au produs în octombrie în cel mai rapid ritm din ultimele șase luni. Comenzile noi au continuat să crească, însă indicatorul aferent acestora a coborât marginal, de la 53,4 la 53,3 puncte.

Exporturile încetinesc, iar fabricile reduc prețurile în China

Comenzile externe au înregistrat cel mai slab ritm de creștere din ultimele trei luni. Încetinirea a fost observată în special la producătorii de bunuri de consum și produse intermediare. Companiile care fabrică bunuri de investiții au raportat, în schimb, o accelerare a comenzilor.

Concurența puternică pune presiune și asupra prețurilor. După creșterea din septembrie, prețurile produselor livrate de fabrici au început din nou să scadă. Cele practicate pentru export s-au redus pentru prima dată din noiembrie 2025. În aceste condiții, producătorii încearcă să stimuleze vânzările prin reduceri, profitând și de temperarea unor costuri de aprovizionare.

Angajările au crescut pentru a doua lună consecutivă, dar într-un ritm modest. Volumul comenzilor neonorate a continuat să se acumuleze, pentru a noua lună la rând. Încrederea companiilor în perspectivele economice rămâne pozitivă, însă a coborât la cel mai redus nivel din ultimele nouă luni. Unele firme au indicat costurile încă ridicate și intensificarea concurenței drept principalele motive de îngrijorare.

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