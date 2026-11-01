Modul în care bei ceaiul poate avea un impact surprinzător asupra sănătății. Ce arată un nou studiu

Un nou studiu realizat în China a descoperit că intensitatea și temperatura ceaiului sunt asociate cu un risc de boli de inimă.

Potrivit People, Journal of Internal Medicine (JIM) a anunțat într-un studiu publicat în această lună că un consum constant de ceai este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Potențialele beneficii ale unui consum regulat de ceai

Conform studiului, consumul obișnuit și moderat de ceai este asociat „cu un risc mai mic de boli cardiovasculare”, în timp ce ceaiul „fierbinte” a fost asociat cu un risc mai mare de apariție a bolilor de inimă.

De asemenea, ceaiul negru a avut o asociere mai „consistentă” cu un risc cardiovascular mai mic decât ceaiul verde.

Un total de 485.934 de participanți au luat parte la studiu. Un studiu ulterior a constatat 14.863 de cazuri de boli cardiovasculare în rândul acestor participanți, pe o perioadă de nouă ani după consumul de ceai.

Cel mai mic risc de boli de inimă a fost legat de un consum estimat de șase până la opt cești de ceai pe zi, conform studiului.

Un risc cu 11% mai mic de apariție a bolilor cardiovasculare

Rezultatele sugerează că un consum regulat de ceai este legat de un risc cu 11% mai mic de boli cardiovasculare, potrivit The Independent.

Experții, însă, au avertizat că nu există dovezi solide care să demonstreze că un consum regulat de ceai este direct legat de o sănătate cardiovasculară mai bună.