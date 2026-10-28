Un exercițiu simplu, făcut o singură dată pe săptămână, poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Ce a descoperit un nou studiu

Genuflexiunile la perete sau exercițiul plank realizate o singură dată pe săptămână pot ajuta la scăderea și menținerea tensiunii arteriale, conform rezultatelor unui nou studiu clinic.

Cercetătorii au explorat dacă anumite forme de exerciții fizice ar putea ajuta la menținerea tensiunii arteriale atunci când se face sport mai rar, notează The Independent.

Astfel, oamenii de știință au cercetat în special efectele exercițiilor izometrice. Acestea sunt o formă de antrenament de forță în care mușchii se contractă fără mișcări articulare, în care se menține aceeași poziție un timp mai îndelungat.

În cadrul studiului, 100 de participanți cu o vârstă medie de 37 de ani au urmat antrenament de anduranță pe intervale.

În ce a constat studiul

Oamenii au alternat între faze de intensitate ridicată, împingând ritmul cardiac până la 85% din capacitatea sa maximă timp de până la cinci minute. Apoi, au avut parte de perioade mai scurte de recuperare sau odihnă.

Participanții au redus treptat frecvența antrenamentelor pentru a vedea dacă exercițiile fizice realizate mai rar ar putea ajuta la menținerea beneficiilor inimii.

Cercetătorii au examinat schimbările biologice care au avut loc odată cu îmbunătățirile tensiunii arteriale în rândul participanților, pe parcursul perioadei de studiu de opt săptămâni.

După patru săptămâni, participanții care au urmat exercițiile izometrice au avut tensiunea arterială cu aproximativ 9,5 mmHg mai mică decât în ​​grupul de control, potrivit sursei citate.

În următoarele patru săptămâni, participanții care au făcut exerciții fizice o dată sau de două ori pe săptămână și-au menținut o parte din beneficiile aduse tensiunii arteriale, a constatat studiul.

În timp ce persoanele care au continuat să facă exerciții de trei ori pe săptămână au înregistrat cele mai mari beneficii, cele care au continuat cu unul sau două exerciții izometrice au menținut în continuare o reducere a tensiunii arteriale.

Beneficii mai mari după exercițiile realizate de trei ori pe săptămână

„Concluziile noastre arată că exercițiile fizice efectuate de trei ori pe săptămână au fost asociate cu reduceri mai bune ale tensiunii arteriale și cu menținerea unei game mai largi de beneficii fiziologice”, a declarat Jim Wiles, autorul studiului.

„Dar chiar și exercițiile fizice făcute o singură dată pe săptămână pot ajuta la menținerea unor beneficii pentru sănătate pe o perioadă scurtă de patru săptămâni, ceea ce le face o opțiune practică pentru oameni”, a adăugat acesta.

Harry Swift, un alt autor al studiului, a spus că „exercițiile fizice nu trebuie să fie totul sau nimic. Constatările noastre arată că atunci când viața devine aglomerată, așa cum se întâmplă adesea, reducerea la o singură sesiune de exerciții izometrice pe săptămână poate ajuta la menținerea beneficiilor deja obținute pentru tensiunea arterială până când se poate relua o rutină mai regulată”, mai arată sursa citată.