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Peste jumătate de milion de decese anuale ar putea fi prevenite prin controlul tensiunii arteriale. Rezultatul unui studiu realizat în 20 de țări

Analiza datelor din 20 de țări sugerează că o îngrijire preventivă îmbunătățită pentru hipertensiune arterială ar putea preveni peste 500.000 de decese pe an cauzate de boli cardiovasculare.
Peste jumătate de milion de decese anuale ar putea fi prevenite prin controlul tensiunii arteriale. Rezultatul unui studiu realizat în 20 de țări
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
16 oct. 2026, 16:24, Ştiinţă-Sănătate
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Cercetările preliminare sugerează că controlul eficient al tensiunii arteriale ridicate (hipertensiunea arterială) ar putea salva peste 518.000 de vieți pe an.

Potrivit Medical News Today, această descoperire vine după ce cercetătorii au efectuat o analiză de modelare a datelor privind sănătatea pentru 20 de țări care au avut cele mai multe decese cauzate de boli netransmisibile.

Bolile netransmisibile sunt cauza a aproximativ trei din cinci decese la nivel mondial, iar bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru mai multe dintre aceste decese decât alte afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul sau cancerul.

Medicina preventivă, cheia salvării de vieți

Analiza a urmărit să estimeze câte vieți ar putea fi salvate prin creșterea furnizării a șase forme specifice de medicină preventivă:

  1. gestionarea tensiunii arteriale crescute;

  2. gestionarea colesterolului ridicat cu statine;

  3. gestionarea glicemiei ridicate la persoanele cu diabet zaharat de tip 1 și de tip 2;

  4. screening pentru cancerul de colon;

  5. screening pentru cancerul de sân;

  6. screening pentru cancerul de col uterin.

Hipertensiunea arterială se agravează fără tratament

Fără tratament, hipertensiunea arterială poate deteriora vasele de sânge și poate îngusta interiorul arterelor, lăsându-le susceptibile la blocaje. În timp, acest lucru poate crește riscul apariției unor afecțiuni grave, cum ar fi boala coronariană.

„Am constatat că extinderea tratamentului hipertensiunii arteriale la mai mulți oameni a prevenit cele mai multe decese, urmată de utilizarea pe scară mai largă a statinelor pentru colesterolul ridicat și de gestionarea glicemiei la persoanele cu diabet zaharat de tip 1 sau de tip 2”, a spus autorul studiului, Scott Pilla.

Creșterea utilizării statinelor pentru gestionarea colesterolului de la 16% la 80% din cazuri ar preveni aproximativ 340.682 de decese, iar îmbunătățirea controlului glicemiei în diabet ar preveni aproximativ 309.520 de decese.

În cazul screeningului pentru cancer, creșterea screeningului pentru cancerul de colon a prevenit majoritatea deceselor. O creștere de la 14% la 80% ar preveni aproximativ 206.767 de decese cauzate de cancer, potrivit sursei citate.

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