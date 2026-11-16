Cum recunoaștem semnele unui infarct și când trebuie să cerem ajutor medical. Recomandările unui cardiolog

Dr. Alexandru Dumneanu, medic specialist cardiologie în cadrul Secției Clinice Cardiologie a SCJU Sibiu, explică, luni, într-o postare pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, modul în care pot fi recunoscute manifestările unui infarct și care sunt investigațiile necesare pentru evaluarea sănătății inimii.

Potrivit medicului, unul dintre cele mai importante semne ale infarctului este durerea sau presiunea resimțită în centrul pieptului, în spatele sternului, descrisă ca o apăsare, strângere, greutate sau arsură. O durere care persistă mai mult de 15-20 de minute, se intensifică, reapare sau nu cedează la repaus trebuie tratată ca un semnal de alarmă.

Disconfortul poate iradia către unul sau ambele brațe, umeri, spate, gât sau mandibulă și poate fi însoțit de transpirații reci, greață, dificultăți de respirație ori stare de slăbiciune.

Medicul atrage atenția că infarctul nu se manifestă întotdeauna în mod tipic. În special în cazul femeilor, vârstnicilor și persoanelor cu diabet, simptomele pot fi mai puțin evidente.

„În fața unei suspiciuni de infarct, nu așteptăm să treacă și nu conducem singuri la spital – apelăm 112”, explică medicul cardiolog.

Ce simptome nu trebuie ignorate

O durere toracică nou apărută, neobișnuită sau diferită de manifestările cunoscute anterior necesită atenție medicală. De asemenea, durerea care apare la efort, se calmează în repaus și începe ulterior să apară la eforturi din ce în ce mai mici poate indica o boală coronariană.

Printre alte semnale importante se numără lipsa neobișnuită de aer, transpirațiile reci, greața asociată cu disconfortul toracic, palpitațiile însoțite de amețeală și pierderea stării de conștiență.

Ce investigații sunt necesare pentru sănătatea inimii

Dr. Alexandru Dumneanu explică faptul că nu există un set universal de analize cardiace recomandat tuturor persoanelor. Investigațiile trebuie stabilite în funcție de simptome și de riscul cardiovascular al fiecărui pacient.

Evaluarea de bază poate include măsurarea tensiunii arteriale, profilul lipidic, glicemia sau hemoglobina glicată, funcția renală și evaluarea greutății corporale.

În anumite situații, bilanțul poate fi completat cu investigații precum ApoB, lipoproteina(a), colesterolul non-HDL sau alți biomarkeri.

Dacă pacientul prezintă simptome ori factori de risc importanți, medicul poate recomanda electrocardiograma (EKG), ecografia cardiacă sau investigații ale arterelor coronare.

Nici electrocardiograma nu trebuie efectuată automat, în fiecare an, de toate persoanele sănătoase. Utilitatea acesteia depinde de profilul pacientului, de existența unor simptome și de factorii de risc.

Ecografia cardiacă are un rol important în evaluarea structurii și funcționării inimii, oferind informații despre dimensiunile camerelor cardiace, funcția de pompă, valve și eventualele modificări ale mușchiului cardiac.

Hipertensiunea, un factor major de risc pentru infarct

Un alt subiect abordat de medicul cardiolog este hipertensiunea arterială, unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și afecțiuni renale.

Problema este că tensiunea arterială crescută nu provoacă, de cele mai multe ori, simptome evidente și poate evolua ani întregi fără ca pacientul să știe că are această problemă.

Expunerea îndelungată la valori crescute accelerează ateroscleroza și mărește progresiv riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Valorile de aproximativ 180/120 mmHg sau mai mari, în special atunci când sunt însoțite de durere toracică, dificultăți de respirație, tulburări neurologice sau de vedere, necesită evaluare medicală urgentă.