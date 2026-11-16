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A luat primul loc la un examen național cu ajutorul AI. Cum a trișat un sud-coreean care a răspuns corect la 159 din 160 de întrebări

Un sud-coreean care a obținut cel mai mare punctaj la unul dintre cele mai dificile examene profesionale din țară a recunoscut că a copiat folosind inteligența artificială
A luat primul loc la un examen național cu ajutorul AI. Cum a trișat un sud-coreean care a răspuns corect la 159 din 160 de întrebări
Sursa foto: Youtube/Attorney Lee Don-ho
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 08:15, Social
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Han Won-seok, în vârstă de 34 de ani, a recunoscut că rezultatele sale la examenul național pentru obținerea calificării de consultant fiscal au fost obținute prin fraudă, scrie Il Post, citând presa sud-coreeană. Examenul este cunoscut pentru dificultatea sa, iar mulți candidați se pregătesc ani întregi înainte să îl promoveze. Han a obținut 397,5 puncte din 400 la prima probă, organizată în aprilie. În iulie, la a doua etapă, a acumulat 663 de puncte din 800, clasându-se pe primul loc.

Cum a reușit să copieze fără să fie observat

După mai multe luni de suspiciuni privind rezultatele sale, Han a apărut într-un videoclip publicat pe canalul de YouTube al avocatului său și a explicat cum a procedat. El fotografiat subiectele cu o cameră video miniaturală, a transmis imaginile unui sistem de inteligență artificială și a consultat răspunsurile pe telefonul mobil, chiar în sala de examen.

Han nu a vrut să dezvăluie numele aplicației AI și nici toate detaliile metodei folosite. A susținut că nu dorește să ofere altor candidați un exemplu pe care l-ar putea reproduce. „Am trișat la examenul pentru consultanți fiscali. Îmi cer sincer scuze pentru răul pe care l-am provocat”, a declarat acesta.

Frauda a trecut neobservată de supraveghetori, deși Han s-a aflat în locuri vizibile din sala de examinare. Bărbatul a recunoscut că a folosit aceeași metodă și la un alt examen profesional, susținut în martie, pe care însă nu a reușit să îl promoveze. Han a depus o declarație scrisă la poliția din Seul, iar cazul a fost preluat de o unitate de investigații.

Reuniune de urgență înaintea unui examen cu 550.000 de candidați

Mărturisirea a provocat îngrijorare la nivelul administrației sud-coreene, mai ales din cauza apropierii examenului național de admitere la universitate, cunoscut sub numele de *Suneung*. Acesta este programat joi, 19 noiembrie, și urmează să fie susținut de aproximativ 550.000 de elevi. Diferențe foarte mici între punctaje pot influența admiterea la universitățile cele mai căutate.

Guvernul a convocat o reuniune de urgență pentru a analiza măsurile de prevenire a fraudelor realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Autoritățile iau în calcul controale mai stricte și instruirea suplimentară a supraveghetorilor. Instituția responsabilă de organizarea examenului pentru consultanți fiscali a anunțat că va sesiza autoritățile judiciare și va analiza măsurile care se impun în privința „calificării” obținute de Han.

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