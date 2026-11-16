Utilizatorii folosesc inteligența artificială pentru a scăpa de reclamele de pe televizoarele smart. Cum își construiesc propriul sistem de operare

Fenomenul, descris drept „vibe coding”, câștigă popularitate în rândul proprietarilor de televizoare smart. Mai multe proiecte open-source permit utilizatorilor să elimine aplicațiile preinstalate de care nu au nevoie, să reducă reclamele sponsorizate, să limiteze transmiterea unor date către producători și să înlocuiască interfața standard cu una personalizată. Printre cele mai populare instrumente se numără CleanYourTV, tv-detox și dumbtv.

Aceste soluții au devenit populare, după ce mai mulți utilizatori au publicat pe rețelele de socializare demonstrații ale modificărilor realizate cu ajutorul unor asistenți AI precum Claude Code. Într-unul dintre exemplele prezentate de publicația de specialitate The Verge, un utilizator și-a transformat ecranul principal al televizorului într-o interfață inspirată de universul Pokémon.

Cum ajută inteligența artificială la modificarea televizoarelor

Procesul nu presupune neapărat rescrierea completă a sistemului de operare. Majoritatea soluțiilor folosesc instrumente de dezvoltare deja existente în Android și Google TV, în special Android Debug Bridge (ADB), care permite conectarea și administrarea dispozitivului prin intermediul unei rețele locale.

Cu ajutorul unui asistent AI, utilizatorii pot identifica aplicațiile inutile, le pot dezactiva și pot instala un alt launcher, adică o interfață care organizează aplicațiile și comenzile de pe ecranul principal. Unele modificări pot fi reversibile, fără acces root sau intervenții asupra firmware-ului televizorului.

Proiectul CleanYourTV, de exemplu, le permite utilizatorilor să conecteze televizorul la computer prin Wi-Fi, să folosească un asistent de programare bazat pe inteligență artificială și să aplice modificările dorite. Printre producătorii ale căror dispozitive sunt vizate se numără TCL, Sony, Hisense și Xiaomi.

Totuși, aceste soluții nu funcționează pe toate televizoarele. Cele mai multe sunt destinate dispozitivelor care folosesc Android TV sau Google TV și anumitor modele Amazon Fire TV. Sistemele Tizen, utilizat de Samsung, webOS, dezvoltat de LG, Roku OS și SmartCast de la Vizio nu beneficiază de aceeași compatibilitate.

Televizoarele inteligente, o sursă de date despre obiceiurile utilizatorilor

Nemulțumirea consumatorilor este legată și de modul în care producătorii folosesc datele colectate prin intermediul televizoarelor conectate la internet.

O tehnologie utilizată în acest scop este Automatic Content Recognition (ACR), care poate identifica materialele afișate pe ecran prin analiza imaginilor, sunetului sau a amprentelor digitale ale conținutului. Informațiile pot fi folosite pentru măsurarea audienței, recomandări de programe și publicitate personalizată.

Deși utilizatorii pot refuza urmărirea prin ACR sau pot dezactiva reclamele personalizate din meniurile televizoarelor, opțiunile respective sunt adesea greu de găsit,.

Proiectul dumbtv încearcă să limiteze și comunicarea televizorului cu anumite adrese deținute de producători sau parteneri publicitari. Totuși, datele transmise sunt, de regulă, criptate, astfel că nu este întotdeauna posibil să se stabilească exact ce informații părăsesc dispozitivul.

Modificările nu sunt lipsite de riscuri

Utilizarea inteligenței artificiale pentru modificarea sistemului de operare poate avea și efecte nedorite. Un utilizator a relatat faptul că și-a făcut televizorul Samsung inutilizabil după ce a încercat să îl modifice cu ajutorul lui Claude.

În plus, aceste instrumente nu garantează eliminarea completă a colectării datelor. Astfel că singura metodă prin care utilizatorii pot evita în totalitate urmărirea ACR și transmiterea datelor către serviciile online ale televizorului este să nu îl conecteze la internet.

Fenomenul evidențiază o nemulțumire tot mai vizibilă față de modul în care sunt construite sistemele de operare ale televizoarelor inteligente.