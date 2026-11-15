Prezent desprins din filmele SF: computere controlate cu mintea. Tehnologia este dezvoltată în Europa

O companie lituaniană specializată în neurotehnologie lucrează la un sistem care ar putea schimba radical modul în care oamenii interacționează cu dispozitivele electronice. Tehnologia, prezentată sâmbătă în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiei, organizat de Muzeul Național al Lituaniei, urmărește să permită controlul computerelor și al ochelarilor inteligenți prin semnale transmise de creier și prin mișcările ochilor.

Cum poate fi controlat un computer fără tastatură sau mouse

Compania AXLminds dezvoltă o interfață creier-computer neinvazivă, o tehnologie care urmărește să transforme activitatea cerebrală în comenzi pe care dispozitivele electronice să le poată interpreta.

Spre deosebire de sistemele care necesită implantarea unor electrozi în creier – folosite, de exemplu, pentru a permite persoanelor paralizate să controleze un computer – tehnologia neinvazivă folosește senzori amplasați la exteriorul capului. Aceștia pot detecta anumite semnale electrice produse de activitatea cerebrală, care sunt apoi analizate de un program informatic.

În principiu, sistemul permite utilizatorului să interacționeze cu un computer fără să atingă tastatura sau mouse-ul și fără să rostească instrucțiuni. Mișcările ochilor completează semnalele cerebrale, oferind o modalitate suplimentară de selectare și control al funcțiilor.

Tehnologia nu presupune citirea gândurilor în sensul obișnuit al expresiei. Interfețele creier-computer urmăresc identificarea unor tipare specifice ale activității cerebrale, pe care sistemele informatice învață să le asocieze cu anumite comenzi.

De la computere la ochelari inteligenți

AXLminds urmărește extinderea acestei tehnologii și la ochelarii inteligenți, dispozitive care pot afișa informații în câmpul vizual al utilizatorului.

Într-un asemenea sistem, semnalele cerebrale și mișcările ochilor ar putea înlocui unele dintre comenzile care necesită în prezent atingerea unui ecran, apăsarea unor butoane sau folosirea vocii.

O astfel de tehnologie ar putea avea aplicații importante mai ales pentru persoanele cu mobilitate redusă, care întâmpină dificultăți în utilizarea dispozitivelor electronice convenționale.

Invențiile viitorului, prezentate la Vilnius

Proiectul AXLminds se numără printre inovațiile prezentate la TECH Days, eveniment organizat pe 14 și 15 noiembrie la House of Histories, un spațiu expozițional al Muzeului Național al Lituaniei, din Vilnius.

Evenimentul reunește cercetători, artiști și tineri inventatori, care prezintă publicului tehnologii aflate în dezvoltare și explică principiile științifice din spatele acestora.

Printre invențiile prezentate se află și SafeClip, un dispozitiv conceput de o echipă formată dintr-un elev de liceu și doi studenți. Sistemul se fixează pe cureaua unei căști de motocicletă și emite un avertisment sonor atunci când aceasta nu este prinsă sau fixată corespunzător.

Vizitatorii au, de asemenea, ocazia să controleze roboți de competiție, cu dimensiuni de 25 și 45 de centimetri, dar și roboți construiți din piese LEGO.

Oglinzi cât o monedă, care costă sute de euro

Programul include și demonstrații dedicate unor tehnologii utilizate deja în viața de zi cu zi, dar ale căror mecanisme sunt mai puțin cunoscute publicului.

Un exemplu îl reprezintă oglinzile speciale folosite în sistemele laser. Deși unele nu sunt mai mari decât o monedă, prețul lor poate ajunge la sute de euro.

Explicația constă în precizia necesară fabricării și în straturile extrem de subțiri aplicate pe suprafața acestora, de sute de ori mai fine decât un fir de păr. Aceste acoperiri permit controlul precis al luminii laser.

Laserele sunt folosite, printre altele, la tăierea cu mare precizie a sticlei foarte subțiri din ecranele telefoanelor inteligente. Tehnologiile bazate pe lumină laser contribuie și la transmiterea informațiilor prin rețelele de fibră optică.

Experimente de levitație și incursiuni în Univers

La TECH Days sunt prezentate și experimente de fizică bazate pe electricitate, mecanică și utilizarea azotului lichid, inclusiv demonstrații ale fenomenului de levitație.

Programul cuprinde ateliere de animație, în care participanții descoperă cum o succesiune de imagini statice poate crea iluzia mișcării, dar și prezentări despre evoluția cunoștințelor astronomice, de la primele observații ale cerului până la descoperirea expansiunii Universului.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă a Muzeului Național al Lituaniei dedicată invențiilor și progreselor tehnologice, de la robotică și explorarea spațiului până la biotehnologie.

„Ne dorim în special ca tinerii și copiii să înțeleagă că inovația poate începe cu o întrebare care contează pentru ei personal”, a explicat Simona Širvydaitė-Šliupienė, coordonatoarea expoziției.

Potrivit organizatorilor, scopul evenimentului este să arate nu doar rezultatele spectaculoase ale cercetării, ci și experimentele, încercările nereușite și ideile din care se nasc noile tehnologii.