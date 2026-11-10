De la dosarul cu șină la inteligența artificială. Ce spune Luca Niculescu despre viitorul administrației românești

Șeful Guvernului a pledat pentru simplificarea serviciilor publice, dezvoltarea inteligenței artificiale și consolidarea securității cibernetice.

Premierul: Doar 5,2% dintre companiile românești utilizau inteligența artificială

În discursul susținut la evenimentul de marți, premierul a atras atenția asupra decalajului dintre România și media europeană în privința utilizării inteligenței artificiale.

„Există niște cifre Eurostat care spun că în 2025 doar 5,2% dintre companiile românești, cu cel puțin 10 angajați, utilizau tehnologii de inteligență artificială față de 20% din nivelul Uniunii Europene”, a afirmat Niculescu.

Premierul a subliniat că dezvoltarea tehnologică trebuie să contribuie direct la creșterea competitivității economiei românești.

„Prioritatea noastră este ca tehnologia să devină un motor de competitivitate, să sprijine investițiile, să crească productivitatea, să susțină cercetarea și inovarea și să ajute tocmai companiile române să se extindă pe piețele internaționale”, a declarat șeful Executivului.

Niculescu: Digitalizarea înseamnă mai puțin timp pierdut în relația cu statul

Premierul a indicat interconectarea sistemelor guvernamentale drept unul dintre obiectivele ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.

„Digitalizarea administrației nu înseamnă doar mutarea formularelor din formaturi pe hârtie pe un ecran. Înseamnă servicii publice mai simple, mai accesibile, mai sigure, înseamnă proceduri regândite, nu doar informatizate și înseamnă instituții care colaborează și folosesc datele în mod responsabil”, a explicat Niculescu.

„Înseamnă, pe scurt, mai puțin timp pierdut de cetățeni și de companii în relația pe care o au cu statul. Și aici, da, cred că avem ceva de lucru”, a adăugat premierul.

Guvernul promite întărirea protecției împotriva atacurilor cibernetice

Șeful Executivului a avertizat că modernizarea tehnologică trebuie însoțită de măsuri pentru protejarea instituțiilor și infrastructurilor esențiale.

„Atacurile cibernetice, fraudele, manipularea informațională amenință infrastructuri esențiale instituții și încrederea publică”, a declarat premierul.

Niculescu a anunțat consolidarea rezilienței cibernetice și a protecției infrastructurilor critice, insistând că inovarea și securitatea trebuie să avanseze împreună.

Totodată, premierul a cerut o colaborare mai strânsă între administrație, companii, universități și cercetători.

„Cred mult în acest dialog și cred că statul nu are doar responsabilitatea de a sprijini inovarea, ci avem și foarte multe lucruri de învățat de la dumneavoastră, cei care inovați”, a transmis Niculescu participanților.