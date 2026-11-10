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Un gigant energetic din Grecia investește 1.3 miliarde de euro în România. Anunțul ministrei Intotero

România urmează să beneficieze de investiții în valoare de 1.3 miliarde de euro în dezvoltarea energiei regenerabile până în 2030. Anunțul a fost făcut de Natalia Intotero, ministra Mediului, în urma participării la evenimentul de lansare a HELLENiQ Renewables, o companie energetică din Grecia, în România.
Un gigant energetic din Grecia investește 1.3 miliarde de euro în România. Anunțul ministrei Intotero
Sursa foto: Facebook/Natalia Intotero
Radu Mocanu
10 nov. 2026, 09:48, Politic
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Ministra Mediului, Natalia Intotero a participat luni la evenimentul de lansare a companiei HELLENiQ Renewables, unde s-a întâlnit cu CEO-ul Andreas Shiamishis.

În urma participării la eveniment, Intotero a anunțat că România va beneficia de investiții de 1.3 miliarde de euro, destinate sectorului energetic verde. 

„Aseară, am participat la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România, alături de domnul Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia. 1,3 miliarde de euro până în 2030, investiții anunțate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în țara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă și pentru consolidarea independenței energetice!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Intotero

Ministra a mai subliniat că investițiile în sectorul energetic trebuie să respecte natura și biodiversitatea, salutând apropierea tot mai consolidată dintre România și Grecia.

„Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susțin investițiile care aduc dezvoltare economică, dar și respect pentru natură și biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiții responsabile și de rezultate concrete pentru oameni! Mă bucur că parteneriatul dintre România și Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”, a conchis Intotero. 

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