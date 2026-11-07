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Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile

Senatorul UDMR Tanczos Barna a vorbit sâmbătă despre modul în care își gestionează economiile, spunând că investiția cea mai proastă pentru români ar fi să țină banii „sub pernă”.
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07 nov. 2026, 15:28, Politic
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Întrebat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, dacă își ține banii „la saltea”, senatorul UDMR Tanczos Barna a răspuns negativ și a explicat că își păstrează aproape toate economiile în bănci.

„În proporție de 99% în bancă. Am câteva depozite, am și tezaur. La bursă încă nu am investit, dar de câteva zile tot analizez”, a declarat Tanczos Barna.

Despre cea mai proastă investiție pe care o poate face un român, Tanczos Barna a spus: „să țină banii sub pernă”.

Întrebat în glumă dacă, însă, sub saltea păstrează ceva, senatorul a spus: „sub saltea n-am nimic. Nici în cutii (…) Niciun fel de cutii”.

Întrebarea a făcut trimitere la scandalul în care a fost implicat Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, după ce procurorii DNA au descoperit aproximativ 350.000 de euro la locuința acestuia, o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi.

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