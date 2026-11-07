Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile

Întrebat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24, dacă își ține banii „la saltea”, senatorul UDMR Tanczos Barna a răspuns negativ și a explicat că își păstrează aproape toate economiile în bănci.

„În proporție de 99% în bancă. Am câteva depozite, am și tezaur. La bursă încă nu am investit, dar de câteva zile tot analizez”, a declarat Tanczos Barna.

Despre cea mai proastă investiție pe care o poate face un român, Tanczos Barna a spus: „să țină banii sub pernă”.

Întrebat în glumă dacă, însă, sub saltea păstrează ceva, senatorul a spus: „sub saltea n-am nimic. Nici în cutii (…) Niciun fel de cutii”.

Întrebarea a făcut trimitere la scandalul în care a fost implicat Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, după ce procurorii DNA au descoperit aproximativ 350.000 de euro la locuința acestuia, o parte din bani fiind ascunși în cutii de pantofi.