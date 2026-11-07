Prima pagină » Știrile zilei » Botezul de la Timișoara, o „piatră de moară pentru PSD”. Tanczos Barna: Nu-mi explic de ce au vrut să defileze

Botezul de la Timișoara, o „piatră de moară pentru PSD”. Tanczos Barna: Nu-mi explic de ce au vrut să defileze

Fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a comentat despre botezul fiului lui Alfred Simonis, eveniment pe care l-a numit o „piatră de moară pentru PSD”. Acesta a precizat că nu înțelege motivul pentru care social-democarții au vrut să defileze.
Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile
Cea mai proastă investiție este să ții banii „sub pernă”. Tanczos Barna spune unde își păstrează economiile
„Am speranța că UDMR poate să dea un președinte”. Tanczos Barna: Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță
„Am speranța că UDMR poate să dea un președinte”. Tanczos Barna: Văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât încep să am speranță
„Sper să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”. Tanczos Barna afirmă că UDMR a votat Guvernul Niculescu „pentru a nu împinge PSD în brațele AUR”
„Sper să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”. Tanczos Barna afirmă că UDMR a votat Guvernul Niculescu „pentru a nu împinge PSD în brațele AUR”
„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică
„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică
Ministrul Energiei pregătește un pact național pentru energie, care să fie asumat de toate partidele. Program pentru scăderea prețurilor la energie de anul viitor
Ministrul Energiei pregătește un pact național pentru energie, care să fie asumat de toate partidele. Program pentru scăderea prețurilor la energie de anul viitor
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 14:18, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul emisiunii „În fața ta” difuzată de Digi24, Tanczos Barna a comentat petrecerea de la Timișoara de săptămâna trecută.

„Botezul devine o piatră de moară pentru Partidul Social Democrat, o chestiune foarte neplăcută”, a descris fostul ministru interimar al Agriculturii evenimentul.

Acesta a explicat că la UDMR nu există asemenea petreceri.

„Foarte, foarte rar, cred că ultima a fost nunta lui Kelemen”, a explicat el.

Tanczos Barna a explicat faptul că acest eveniment este în contrast cu „situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate”.

Întrebat de ce au vrut social-democrații să defileze, fostul ministru interimar a spus „nu îmi explic”.

„Nu pot să comentez, pentru că e foarte departe de mine nivelul acesta”, a adăugat el.

„Acest eveniment rămâne o pată pe obrazul politicienilor, că v-ați dus la un eveniment, și vă duceți la eveniment îmbrăcați nu știu cum, cu anumite elemente care nu sunt neapărat de dorite”, a conchis Tanczos Barna.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Cristela Georgescu acuză că drepturile soțului său sunt încălcate: „Pentru a câta oară află presa înaintea apărării și a familiei ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu?”
Gandul
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Turneul din Maroc al Ansamblului „Ciocârlia”, în arhivele Securității: „Nu cred că e cazul să intervin la prietenul Nicolae Ceaușescu!”. Ce instrumente a cerut regele Hassan al II-lea și ce avere le-a oferit muzicienilor în 1977
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor