Botezul de la Timișoara, o „piatră de moară pentru PSD”. Tanczos Barna: Nu-mi explic de ce au vrut să defileze

În cadrul emisiunii „În fața ta” difuzată de Digi24, Tanczos Barna a comentat petrecerea de la Timișoara de săptămâna trecută.

„Botezul devine o piatră de moară pentru Partidul Social Democrat, o chestiune foarte neplăcută”, a descris fostul ministru interimar al Agriculturii evenimentul.

Acesta a explicat că la UDMR nu există asemenea petreceri.

„Foarte, foarte rar, cred că ultima a fost nunta lui Kelemen”, a explicat el.

Tanczos Barna a explicat faptul că acest eveniment este în contrast cu „situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate”.

Întrebat de ce au vrut social-democrații să defileze, fostul ministru interimar a spus „nu îmi explic”.

„Nu pot să comentez, pentru că e foarte departe de mine nivelul acesta”, a adăugat el.

„Acest eveniment rămâne o pată pe obrazul politicienilor, că v-ați dus la un eveniment, și vă duceți la eveniment îmbrăcați nu știu cum, cu anumite elemente care nu sunt neapărat de dorite”, a conchis Tanczos Barna.