Ministrul Sănătății dă vina pe Bolojan pentru valul de critici după petrecerea PSD de la Timișoara

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, unul dintre invitații de la botezul fiului lui Alfred Simonis, spune că valul de critici după petrecerea de la Timișoara nu ar fi fost atât de mare dacă oamenii nu ar fi fost „sărăciți” de fostul premier Ilie Bolojan.

Rogobete a vorbit luni seară, la B1 TV, despre dezbaterea publică stârnită de petrecerea de sâmbătă de la Timișoara. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și-a botezat atunci cel de-al treilea fiu, iar naș a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu. Pentru invitați a cântat artistul italian Al Bano.

„Oamenii simt această criză în propriul buzunar”

„Cred că n-ar fi existat nivelul acesta foarte ridicat de dezbatere publică pe acest subiect dacă oamenii n-ar fi fost sărăciți în ultimul hal, în ultima perioadă, de către Ilie Bolojan”, a declarat Rogobete.

Ministrul l-a acuzat pe Bolojan că a creat tensiuni financiare și economice și că a împărțit oamenii în „buni și răi” pentru a-și construi imaginea de „salvator al țării”. „Cred că Bolojan a făcut mare rău României, în sensul în care a creat cea mai mare criză financiară, economică. Oamenii o duc rău, oamenii simt această criză în propriul buzunar”, a spus el.

Potrivit lui Rogobete, în acest context, „orice scenă de acest gen amplifică foarte mult dezbaterea din spațiul public”.

Cine a fost la petrecere

Printre invitații de la Timișoara s-au aflat fostul premier Marcel Ciolacu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, și soțul acesteia, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, Paul Stănescu, ministrul Muncii, Florin Manole, și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. În spațiul public au fost discutate mai ales ținutele unor invitați și costurile petrecerii.