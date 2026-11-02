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Ștefan Radu Oprea: Amenințarea Rusiei rămâne pe termen lung. NATO și România trebuie să se pregătească

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a declarat luni seara, că amenințarea Rusiei rămâne una pe termen lung, motiv pentru care atât NATO, cât și România trebuie să se pregătească. Ministrul a vorbit și despre capacitatea țării noastre de a rezista singură 72 de ore în cazul unei agresiuni ruse.
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Alexandra-Valentina Dumitru
02 nov. 2026, 21:10, Politic
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Ministrul Apărării a vorbit, luni, la TVR 1, despre amenințarea reprezentată de Rusia și despre capacitatea României de a face față unei eventuale agresiuni a Rusiei.

„M-am uitat pe declarația de la Ankara, de la ultimul summit NATO, care definește Rusia ca un potențial inamic pe termen lung. Nu cred că «inamic» era chiar cuvântul, dar acesta era sensul de la Ankara. Din această perspectivă, da, potențiala amenințare a Rusiei rămâne pe termen lung și atunci NATO trebuie să se pregătească, România trebuie să se pregătească”, a declarat Oprea.

Poate România să reziste singură 72 de ore în cazul unui atac rusesc?

Întrebat dacă România este pregătită să facă față singură timp de 72 de ore unei eventuale agresiuni a Rusiei, ministrul Apărării a răspuns afirmativ, dar a insistat că țara noastră beneficiază de protecția Alianței Nord-Atlantice.

„O să mai spun o dată. Nu suntem singuri, suntem în NATO. (…) NATO este prezentă în România”, a afirmat Oprea.

Ștefan Radu Oprea a amintit și de prezența militarilor aliați pe teritoriul României, inclusiv a celor americani și francezi.

„Avem aliații americani, sunt prezenți în România, trupe franceze sunt prezente în România. Dar nu suntem singuri, suntem în NATO. Și avem și aceste beneficii pe care a fi membri ai alianței NATO le aduc românilor”, a subliniat acesta.

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