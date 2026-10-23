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Radu Oprea le cere viitorilor ingineri militari să construiască „Drona Românească”: Trebuie să fim în fruntea tehnologiei

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, i-a îndemnat pe studenții Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, care au depus jurământul militar, să fie creativi și să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor de apărare în România, lăsându-le provocarea să construiască „drona românească”.
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Nicușor Dan, prezent la ceremonia de depunere a Jurământului militar la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”: Așteptarea noastră este să contribuiți la echipamentele viitorului care vor face diferența
Radu Mocanu
23 oct. 2026, 11:42, Politic
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În discursul susținut la ceremonia de depunere a jurământului militar, Radu Oprea a vorbit despre semnificația acestui moment pentru viitorii ofițeri, amintind de propria sa experiență. 

„Am asistat la depunerea jurământului militar și mi-aduc aminte în 1988, eram ca dumneavoastră, am depus jurământul militar și nu pot să uit niciodată emoția de atunci, am depus apoi jurământul de mai multe ori în viață, dar totuși jurământul militar are însemnătatea lui, are emoția lui”, a declarat ministrul Apărării. 

Dotare cu sprijin extern și necesitatea inovării interne

Radu Oprea a subliniat că, deși că Armata Română se află în plin proces de modernizare, dotările externe nu sunt suficiente dacă nu sunt dublate de cercetare și inovație internă. 

„Dotăm Armata Română, suntem într-un program accelerat, SAFE și fonduri americane de a veni cu tehnologie nouă România. Poate că nu este suficient, poate că trebuie să câștigăm cu creativitatea noastră, cu faptul că trebuie să putem împreună să fim în fruntea tehnologiei, inteligența artificială, alte provocări vin rapid peste noi, trebuie să fiți deschiși, trebuie să fiți creativi”, a continuat ministrul

Pariul lansat viitorilor ofițeri ingineri

Oficialul a insistat pe rolul pe care inginerii militari îl vor avea în dezvoltarea industriei naționale de apărare, lansânud-le o provocare. 

„Haideți să punem un pariu astăzi și să mergem mai departe cu un proiect pe care-l enunțasem de mult și care se cheamă „Drona Românească”. Putem să avem astfel de capacități pe care dumneavoastră, viitorii ofițeri, viitorii ingineri, să reușiți să o creați? Eu zic că da”, a spus Oprea. 

„De astăzi și noi vom fi alături de dumneavoastră, Armata Română, vom avea grijă de ei, vor fi bine, vor fi în siguranță, așa cum vor fi și toți cetățenii României. Vă urez succes, nu uitați, fiți creativi”, a conchis ministrul. 

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