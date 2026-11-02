Republica Moldova: 19 încălcări ale spațiului aerian în octombrie. Șase drone au explodat la sol

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a anunțat că, în luna octombrie, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au continuat, iar în acest context au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian moldovenesc de către drone.

Incidentele au fost înregistrate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț, precum și în patru localități din regiunea transnistreană.

Potrivit ministerului, cinci drone au explodat la impactul cu solul pe 3 octombrie, în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, Crocmaz, Puhăceni și Dubovca. Un al șaselea incident a fost înregistrat pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, raionul Dondușeni.

De la începutul anului 2026, Republica Moldova a înregistrat 67 de incidente de încălcare a spațiului aerian. Din 2022 până în prezent, numărul total a ajuns la 104.

Ministerul Apărării susține că dezvoltarea capacităților de supraveghere, detectare și neutralizare a amenințărilor aeriene reprezintă o necesitate pentru apărarea națională și avertizează asupra riscurilor pentru populație și infrastructura critică.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să sune la 112 dacă observă drone sau fragmente ale acestora.

Cele mai recente incidente de acest fel au avut loc în 31 octombrie, când două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.