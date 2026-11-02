Hackerii au preluat controlul frigiderelor din zeci de supermarketuri europene. Alimente de 100.000 de euro, aruncate în Belgia

Atacul s-a produs în noaptea de duminică spre luni și a afectat mai multe lanțuri de magazine, scrie Euronews. Aproximativ 40 de unități Delhaize, 15 Carrefour și cinci magazine Spar au raportat probleme, potrivit informațiilor comunicate de companii. Au fost afectate și instalațiile frigorifice ale grupului de măcelării De Laet en Van Haver.

„Am identificat un incident informatic care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține magazinele operaționale”, a declarat un reprezentant Delhaize pentru presă.

În unele unități, angajații au descoperit dimineața că frigiderele nu mai păstrau alimentele la temperaturile necesare. Produsele proaspete și congelate au fost retrase de la vânzare, iar o parte au fost distruse. Potrivit presei belgiene, unii comercianți au încercat să salveze marfa aducând camioane frigorifice.

CYBERATTAQUE : Plusieurs dizaines de magasins en Belgique, Delhaize, Carrefour, Intermarché et Spar ont été touchés ce matin par une cyberattaque visant leurs installations frigorifiques. Comme en France début octobre, les pirates informatiques ont activé à distance le système de dégivrage des réfrigérateurs et congélateurs, provoquant une hausse brutale des températures, jusqu’à 70°C.

Le Luxembourg et la Suède sont également touchés. — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 2, 2026

Cum au reușit hackerii să provoace încălzirea congelatoarelor

Atacul a vizat sistemele informatice prin care sunt controlate instalațiile frigorifice. Stephan Moelans, directorul companiei belgiene Sabcobel, specializată în echipamente de refrigerare, a declarat pentru agenția Belga că atacatorii au folosit același mecanism întâlnit recent în Franța.

Potrivit explicațiilor sale, hackerii au activat de la distanță funcția de dezghețare a instalațiilor. Aceasta este folosită în mod normal pentru eliminarea gheții, însă activarea necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii și compromiterea alimentelor. Moelans a precizat că firma sa a identificat aproximativ 20 de instalații afectate dintre sutele pe care le administrează în Belgia.

Problema este cunoscută de mai multe săptămâni, dar remedierea nu este simplă. „Am lucrat foarte intens în ultimele săptămâni pentru a proteja frigiderele clienților noștri împotriva acestei vulnerabilități”, a explicat directorul Sabcobel. Potrivit acestuia, actualizarea programelor informatice nu este suficientă în toate cazurile. Unele instalații necesită modificări fizice și conexiuni securizate pentru controlul de la distanță.

Atacuri similare și în Franța și Suedia

Incidentul din Belgia vine la trei săptămâni după un atac asemănător produs pe 12 octombrie în Franța. Atunci, sute de supermarketuri din rețelele Intermarché și Coopérative U au avut probleme cu instalațiile de refrigerare.

Luni au fost semnalate incidente și în magazine din Suedia, inclusiv în rețeaua ICA. Reuters a relatat despre perturbări ale sistemelor frigorifice și în Luxemburg și Estonia. Nu a fost stabilit dacă toate aceste atacuri au fost organizate de aceeași grupare. Autoritățile și companiile afectate continuă investigațiile, în timp ce operatorii instalațiilor frigorifice încearcă să limiteze pierderile și să împiedice noi intervenții asupra sistemelor conectate la internet.