Parola era data zilei. Cum au putut hackerii să încălzească frigiderele a sute de supermarketuri din Franța

Atacul cibernetic care a încălzit până la 50 de grade frigiderele și congelatoarele a sute de supermarketuri din Franța nu a avut nimic sofisticat, spune un expert în securitate informatică. Potrivit acestuia, la originea lui ar fi o serie de greșeli elementare: parole previzibile, sisteme expuse direct pe internet și programe neactualizate de ani de zile.

Utilizatorul „admin” și, ca parolă, data zilei. Așa ar fi arătat datele de acces la unele dintre sistemele care controlează frigiderele industriale din supermarketurile franceze, potrivit expertului spaniol în securitate web Iván Pérez, citat de AS.

Specialistul precizează însă că nu s-a confirmat că atacatorii au intrat exact pe această cale.

„Aici nu e niciun atac sofisticat, dar au cedat mai multe lucruri de bază în același timp”, a explicat Pérez într-o analiză publicată pe X.

Patru greșeli elementare

Expertul identifică patru probleme: date de acces implicite sau ușor de ghicit pe echipamente aflate în funcțiune, sisteme industriale expuse direct pe internet, programe neactualizate de ani de zile și lipsa separării rețelelor.

Riscul era cunoscut. În august, firma de securitate cibernetică Claroty a publicat un studiu despre vulnerabilitățile controlerelor Danfoss AK-SM 800A, folosite în multe supermarketuri. Studiul a găsit 2.765 de astfel de interfețe accesibile de pe internet. Danfoss lansase deja actualizări care corectau breșele. Producătorul danez a declarat că echipamentele compromise erau fie învechite, fie neactualizate.

Ce s-a întâmplat în noaptea atacului

În noaptea de 11 spre 12 octombrie, atacatorii au declanșat de la distanță un ciclu continuu de dezghețare a instalațiilor frigorifice, cu temperatura fixată la 50 de grade. Grupul Les Mousquetaires, proprietarul Intermarché, a anunțat că aproximativ 150 dintre magazinele sale au fost afectate, cu frigidere încălzite până la 50 de grade timp de șase ore. Toată marfa a fost aruncată. Carrefour a raportat 80 de supermarketuri lovite, iar Coopérative U și alte lanțuri au confirmat la rândul lor incidente.

În unele magazine au izbucnit și incendii. Doar două magazine din Haguenau, în Alsacia, au raportat pierderi de aproximativ 270.000 de euro. Parchetul din Paris a deschis o anchetă, iar premierul Sébastien Lecornu a cerut Agenției naționale pentru securitate cibernetică (ANSSI) să investigheze.

„Tot ce e conectat e un sistem informatic”

Pentru Pérez, lecția depășește cazul supermarketurilor. Monitorizarea de la distanță a instalațiilor industriale ajută la întreținere și la detectarea rapidă a defecțiunilor, dar cere aceleași reguli de securitate ca orice alt sistem informatic. „Tot ce este conectat la rețea este un sistem informatic și trebuie tratat ca atare”, a rezumat expertul.