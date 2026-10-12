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Atac cibernetic în supermarketurile din Franța. Hackerii au crescut temperatura frigiderelor la 50 de grade Celsius

Sute de supermarketuri din Franța au fost lovite de un atac cibernetic, care a provocat încălzirea frigiderelor și congelatoarelor la o temperatură de 50 de grade Celsius peste noapte. Au fost afectate alimente estimate la milioane de euro.
Atac cibernetic în supermarketurile din Franța. Hackerii au crescut temperatura frigiderelor la 50 de grade Celsius
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
12 oct. 2026, 19:49, Știri externe
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Hackerii au obținut controlul asupra software-ului care reglează temperaturile unităților de refrigerare, forțând unele dintre ele să se încălzească la 50°C peste noapte.

Directorul executiv al unui lanț de supermarketuri a declarat că acestea au fost afectate de atacul „extrem de grav și fără precedent”, notează BBC.

Peste 100 de supermarketuri ale lanțului au fost vizate, în timp ce cel puțin 300 de alte magazine au fost afectate, potrivit agenției de știri AFP.

Unul dintre retaileri a declarat că frigiderele sale s-au încălzit până la 50 de grade Celsius timp de șase ore peste noapte, până luni. De asemenea, a aruncat toate alimentele afectate pentru a evita riscurile pentru sănătate.

Unii angajați ai supermarketurilor au declarat că au fost loviți de valuri de aer cald luni dimineață, când au deschis congelatoarele.

Un post de televiziune francez a publicat o imagine care arată un congelator dintr-un raion de înghețată, ce are o temperatură de 26,5 grade Celsius.

Două supermarketuri din regiunea Alsacia au raportat pierderi de 270.000 de euro împreună, a adăugat postul de televiziune. Acest lucru înseamnă că daunele la nivel național ar putea ajunge la milioane de euro.

Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că a deschis o anchetă cu privire la incident, pe care l-a numit „un atac cibernetic de amploare care a afectat frigiderele mai multor lanțuri importante de comerț cu amănuntul de produse alimentare din Franța”.

Comisarul european pentru alimente, Christophe Hansen, a condamnat atacul cibernetic într-o postare pe X.

„Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Deoarece transformarea alimentelor în arme a devenit o realitate”, a scris acesta.

Amploarea reală a atacului este până acum neclară, mai arată sursa citată.

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