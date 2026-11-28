Măsurile nu se vor aplica elevilor care au deja cunoștințe adecvate de limba italiană.

Potrivit presei din Italia, interdicția de a avea fața acoperită va împiedica elevele musulmane să poarte burqa și niqab în timpul orelor.

Legislația introduce și cursuri de limba italiană pentru părinții străini.

Camera Deputaților a dat aprobarea finală Decreto Scuola cu 142 de voturi pentru, 112 împotrivă și patru abțineri, în urma aprobării sale de către Senat pe 20 noiembrie.

Proteste din partea opoziției

Votul final a fost marcat de proteste din partea parlamentarilor opoziției, care au afișat în sală un afiș pe care scria „La școală nimeni nu este străin”.

Partidele de opoziție au criticat aspru noile restricții, acuzând guvernul că nu a reușit să abordeze provocările reale cu care se confruntă sistemul educațional italian.

„Problema nu este câți copii străini sunt într-o clasă, ci câți profesori și ce instrumente oferim pentru a garanta tuturor dreptul la învățare. Orice altceva este discriminare și rasism”, a declarat deputatul Mișcării Cinci Stele (M5S), Antonio Caso.

„Satisfacția maximă” a majorității guvernamentale

Între timp, majoritatea guvernamentală și-a exprimat „satisfacția maximă” față de aprobarea finală a legislației.

„Votul de astăzi este, de asemenea, o demonstrație semnificativă a unității majorității în jurul guvernului nostru și a acțiunii sale de reformare”, a transmis ministrul Educației și Meritului, Giuseppe Valditara, într-un comunicat.

În ciuda controverselor legate de restricțiile impuse elevilor străini, cel mai aprig conflict dintre majoritate și opoziție a vizat o prevedere privind cărțile electronice pentru școli și universități, care a divizat și coaliția de centru-dreapta aflată la guvernare.

Conform noii legislații, editorii de manuale școlare și universitare vor fi obligați să ofere versiuni digitale ale publicațiilor lor la 50% din prețul echivalentelor lor tipărite.

Măsura își propune să facă materialele educaționale mai accesibile și să ușureze povara financiară asupra familiilor, potrivit presei italiene.

Legislația introduce, de asemenea, modificări în recrutarea cadrelor didactice, inclusiv numirile permanente. Mai mult, modifică filierele de specializare pentru profesorii de sprijin.

Acesta actualizează calendarul și procedurile de elaborare a Planurilor Educaționale Individualizate și introduce finanțare suplimentară pentru personalul administrativ, tehnic și auxiliar, precum și pentru fondul destinat îmbunătățirii ofertei educaționale.