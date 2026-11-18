Marți seara, parlamentul italian a aprobat definitiv legislația menită să consolideze lupta țării împotriva antisemitismului. Proiectul de lege a fost aprobat cu 147 de voturi pentru, 93 împotrivă și cinci abțineri.

Cu toate acestea, proiectul a stârnit controverse în rând opoziției, întrucât cuprinde definiția antisemitismului dată de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA), care enumeră anumite forme de critică la adresa Israelului drept exemple de comportament antisemit, notează Reuters.

Ce spun susținătorii proiectului și ce reclamă Opoziția

Susținătorii afirmă că proiectul de lege reprezintă un răspuns necesar la creșterea bruscă a incidentelor antisemite. Pe de altă parte, criticii sunt de părere că includerea unei definiții internaționale larg utilizate a antisemitismului ar putea ajunge să restricționeze discursul politic protejat referitor la Israel și palestinieni.

Potrivit The Associated Press, proiectul de lege nu introduce noi sancțiuni sau infracțiuni.

„Critica la adresa guvernului este absolut acceptată și încurajată. Dar punerea sub semnul întrebării a existenței Statului Israel este cu totul altceva”, a declarat Mario Venezia, președintele Fundației Muzeului Shoah din Roma și susținător al proiectului de lege, notează AP.

El a subliniat că legislația nu ar restricționa critica la adresa politicilor israeliene, însă cei din Opoziție susțin că problema constă în transpunerea definiției IHRA în legislație.„Faptul că această lege ancorează toate activitățile și măsurile pe care le prevede în această definiție constituie principala problemă pentru noi”, a declarat Anneliese Baldaccini, șefă a departamentului de lobby și politici la Amnesty International Italia.

Care este definiția IHRA privind antisemitismul

IHRA definește antisemitismul drept „o anumită percepție asupra evreilor, care poate fi exprimată ca ură față de evrei”.

Potrivit AP, printre exemplele date în această definiție se numără negarea dreptului evreilor la autodeterminare, compararea politicilor israeliene contemporane cu cele ale Germaniei naziste și considerarea evreilor responsabili în mod colectiv pentru acțiunile Israelului.