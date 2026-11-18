Discursul președintelui rus Vladimir Putin în care a lăudat economia Rusiei a fost criticat de experții de la cele mai importante publicații financiare din lume. Bloomberg a numit declarațiile lui Putin din China „fantezii”. Jurnaliștii americani l-au contrazis pe liderul de la Kremlin. Ei au punctat că Germania rămâne cea mai mare economie din Europa, în termeni de PIB nominal, în timp ce economia rusă încetinește.

Conform datelor Rosstat, în trimestrul al treilea, PIB-ul Rusiei a crescut doar cu 1% în termeni anuali, față de 1,3% în trimestrul al doilea, susține Nexta. Situația este și mai gravă în industria de rafinare a petrolului. În perioada iulie-septembrie, volumul producției a scăzut cu 18% fiind cea mai bruscă scădere trimestrială din 2020.

De asemenea, Financial Times a observat că după discursul președintelui chinez Xi Jinping, mulți participanți la summit au plecat, iar sala în care a vorbit Vldimir Putin era vizibil mai puțin populată.

Putin a călătorit în China cu o delegație numeroasă, sperând să atragă afaceri din Asia. Anterior, el a încercat dar nu a reușit să ajungă la un acord cu Beijingul cu privire la livrările de gaze prin ruta din Siberia.

Discursul criticat a fost ținut miercuri. Vladimir Putin a enumerat mai multe presupuse succese economice ale Rusiei. El a declarat că Rusia ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește dimensiunea economiei, că PIB-ul a crescut cu peste 10% și că inflația este sub control.

Totuși, experții au subliniat că Vladimir Putin nu a menționat în discurs rafinăriile distruse, podul avariat din Crimeea și previziunile economice pesimiste cauzate războiul din Ucraina.

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în China

Summit-ul din China este urmărit cu atenție de întreaga lume. Președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se vor întâlni în timpul summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din China. Acesta se desfășoară miercuri și joi. Întâlnirea dintre șefii celor mai mari trei puteri nucleare este una fără precedent și a ridicat numeroase semne de întrebare.

În mod oficial, cei trei lideri vor discuta despre economie și neproliferarea nucleară. Totuși, experții cred că președinții ar putea atinge și alte subiecte sensibile precum războaiele din Ucraina și Iran sau conflictele economice. De asemenea, sunt voci care avertizează că președinții din China, Rusia și SUA ar putea profita de situație pentru a încerca o reașezare a sferelor de influență din lume.