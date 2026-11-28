Organizația Medici Fără Frontiere a anunțat că cei doi angajați uciși lucrau ca paznici ai clinicii și că armata israeliană fusese informată anterior despre amplasamentul unității medicale.

Numărul angajaților organizației care și-au pierdut viața în Gaza a ajuns la 17.

„Clădirile noastre erau marcate clar cu siglele MSF, iar amplasamentul lor fusese comunicat armatei israeliene și era cunoscut de aceasta”, a transmis organizația, citată de BBC.

Israelul susține că cei doi erau membri Hamas

Reprezentanții armatei israeliene (IDF) au declarat că cei doi bărbați făceau parte din aripa militară a Hamas și lucrau ca paznici ai clinicii. Armata susține că aceștia pregăteau atacuri împotriva civililor și militarilor israelieni și că au fost luate măsuri de precauție pentru protejarea populației civile.

IDF a mai transmis că atacul nu a fost îndreptat împotriva unui spital și că infrastructura medicală nu a fost avariată.

Un prieten apropiat al unuia dintre bărbații uciși a declarat însă că acesta nu avea legături cu nicio grupare armată și că lucra de mult timp la clinică.

Organizația Mondială a Sănătății condamnă atacurile

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a calificat atacurile asupra unităților medicale și personalului sanitar din Gaza drept „revoltătoare și inacceptabile”.

„Cei care își riscă viața ca să-i salveze pe alții trebuie protejați, nu atacați”, a scris vineri directorul general al OMS, pe platforma X.

Atacurile israeliene în Gaza s-au intensificat din nou

Atacurile israeliene în Fâșia Gaza s-au intensificat în ultima săptămână, în pofida acordului de încetare a focului încheiat între Israel și Hamas în octombrie 2025, cu medierea Statelor Unite.

Situația umanitară continuă să fie gravă. Ploile abundente de la începutul lunii noiembrie au provocat inundații și au avariat zeci de mii de adăposturi ale familiilor strămutate.

Peste 1,3 milioane de palestinieni, în adăposturi improvizate în pragul iernii

Organizația Națiunilor Unite (ONU) și partenerii săi au cerut Israelului să permită intrarea în Fâșia Gaza a mai multor ajutoare umanitare înaintea iernii, inclusiv corturi, aparate de încălzire, pompe de apă, vaccinuri și medicamente.

Autoritățile israeliene au anunțat, în 24 noiembrie, că au aprobat intrarea în enclavă a peste 67.000 de corturi, a mii de prelate impermeabile și a unor echipamente necesare reparării rețelelor de canalizare.

Într-un raport publicat două zile mai târziu, ONU a semnalat însă că restricțiile privind accesul ajutoarelor umanitare și lipsa finanțării continuă să îngreuneze pregătirile pentru iarnă. Aproximativ 1,36 milioane de palestinieni, reprezentând 65% din populația Fâșiei Gaza, locuiesc în corturi și adăposturi improvizate, deoarece locuințele lor au fost distruse sau au fost nevoiți să își părăsească domiciliile din cauza războiului.