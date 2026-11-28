Regimul iranian a vrut să transmită un mesaj de forță prin pedeapsa aplicată lui Parastoo Ahmadi, potrivit Reuters.

Ea și patru membri ai echipei au primit luni câte 74 de lovituri de bici, pentru un concert fără văl. Agenția a vorbit cu trei oficiali și doi oameni din interiorul sistemului, sub protecția anonimatului.

Decizia a fost un semnal pentru posibilii disidenți și, totodată, un gest pentru susținătorii conservatori ai regimului, spun aceștia. Loialitatea lor este esențială pentru menținerea puterii.

Teama de o iarnă grea

Momentul nu a fost întâmplător. Iranul este în a noua lună de război, iar economia e la pământ. Se apropie și aniversarea protestelor de iarna trecută.

Doi dintre oficiali spun că autoritățile se tem ca nemulțumirile să nu scoată din nou oamenii în stradă.

„Știu că va fi o iarnă grea. Acest război ar putea continua încă multe luni și le e teamă de proteste”, spune Alex Vatanka, de la think tank-ul Middle East Institute.

Conservatorii, furioși pe femeile fără văl

Conservatorii sunt tot mai nemulțumiți că regulile vestimentare nu mai sunt respectate. De la protestele din 2022, multe iraniene ies din casă fără văl.

O represiune la nivel național împotriva femeilor ar putea însă provoca revolta populației. Pedepsirea unei singure artiste ar fi fost calea de a-i liniști pe conservatori fără acest risc, spun două dintre surse.

Nu toată conducerea a fost de acord. Oficialii moderați s-au opus, de teamă că decizia va inflama opinia publică.

Guvernul iranian susține că justiția este independentă și că astfel de pedepse nu au legătură cu politica.

Pentru conservatori, a lăsa nepedepsită o asemenea sfidare ar însemna mai mult decât a renunța la controlul asupra femeilor. Ar fi recunoașterea că Republica Islamică a cedat la unul dintre principiile sale fondatoare, spune unul dintre oficiali.