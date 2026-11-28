Sami ul Haq Bayan, directorul provinciei pentru cultură și informație, a declarat că explozia a provenit probabil dintr-un depozit din apropiere folosit pentru depozitarea explozibililor, aparținând companiilor miniere.

Potrivit The Independent, informațiile preliminare sugerează că explozia a fost cauzată de neglijență la depozit.

Cel puțin 15 dintre răniți au rămas în spital. Restul au fost externați după tratament, a declarat Bayan.

Farid Dehqan, purtătorul de cuvânt al sediului poliției provinciale Kunar, a declarat anterior că explozia a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală, în apropierea unei școli din Andar Ser, la periferia capitalei provinciei, Asadabad.

El a spus că este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare au arătat mașini care aduceau copii răniți la departamentul de urgență al unui spital din Asadabad.

O parte a clădirii școlii s-a prăbușit, iar localnicii și echipajele de salvare au intervenit la fața locului.

Mineritul este o industrie majoră în Afganistan, potrivit sursei citate

Aici se găsesc materii prime precum minereu de fier, cupru, plumb, zinc, aur, cărbune și pietre prețioase. Însă, standardele de siguranță din companiile miniere sunt în general slabe, ceea ce duce la accidente.

Incidentul mortal de sâmbătă vine la câteva luni după ce zeci de copii au fost răniți într-o explozie la o unitate de învățământ din Kabul. O grenadă de mână a fost aruncată asupra unui complex școlar din capitală în august, rănind peste 40 de copii cu vârste cuprinse între nouă și 14 ani.