Explozia de dimineață devreme a spart ferestre, a crăpat pereți și a smuls obloane metalice de pe ramele lor, în timp ce acoperișuri și copertine ondulate s-au prăbușit, a relatat VnExpress, o agenție de știri online, citată de AP. Reportajul menționează că explozia de la restaurantul din Hanoi a avariat casele din apropiere și a zguduit clădirile de apartamente vecine, iar resturile au fost împrăștiate pe stradă.

Poliția caută supreviețuitori

Poliția folosește echipamente de detectare pentru a căuta supraviețuitori și utilaje hidraulice pentru a ridica plăci de beton, pe fondul îngrijorărilor că mai multe persoane ar putea fi prinse sub dărâmături, deoarece restaurantul era arhiplin când a avut loc explozia, se arată în raport. De asemenea, autoritățile au relocat locuitorii din clădirile învecinate considerate nesigure din punct de vedere structural, se arată în raport.