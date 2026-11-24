O dronă de livrări a companiei Amazon s-a prăbușit peste un garaj din SUA. Potrivit Nexta, un locuitor din suburbia orașului Detroit a comandat șampon de pe platforma menționată.

Câteva minute mai târziu, o dronă a ajuns la adresa indicată, a lăsat coletul și s-a întors. Totuși, nu a zburat prea departe.

La decolare, drona a lovit un cablu de fibră optică și s-a prăbușit pe acoperișul garajului vecinului.

📦 Your package has been delivered: Amazon drone crashes onto a neighbor’s garage in the US A man in a Detroit suburb ordered shampoo from Amazon. Minutes later, a drone flew to his house, carefully dropped off the package, and headed back. Unfortunately, it didn’t get very far. As it took off, the drone struck a fiber-optic cable and crashed onto a neighbor’s garage roof. The roof sustained minor damage, but nobody was injured. The Federal Aviation Administration (FAA) is investigating the incident. Looks like the delivery ended up costing a little more than the order itself! — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026

Autoritățile fac o anchetă

Acoperișul a fost ușor avariat, dar nimeni nu a fost rănit.

Administrația Federală pentru Aviație Civilă din SUA (FAA) investighează incidentul.