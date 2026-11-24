Primul Cod galben va afecta Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni. Va ninge slab, însă va bate vântul cu viteze de 60-90 de km/h, viscolind ninsoarea. Atenționarea este valabilă până marți la ora 20:00.

Vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Tot până marți la ora 20:00, un Cod galben de intensificări ale vântului va afecta vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei. Viteza la rafală va fi de 50-70 km/h.

În noaptea de marți spre miercuri, de la ora 20:00, până la 08:00, în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali va continua să ningă slab, iar vântul va avea intensificări de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

Vremea în București

Marți, temperatura maximă din București se va situa la 7 grade Celsius, iar minima va coborî până la -3 -2 grade, urmând să fie și mai scăzută în zona preorășenească, spre -5 grade.

Vântul va bate cu rafale de 50-60 km/h, urmând ca spre seară și pe timpul nopții să scadă în intensitate și să sufle slab și moderat.

„În intervalul 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20 pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului”, a mai transmis ANM.