Potrivit unei informări meteorologice valabile în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 20:00, temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor.

„În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi”, transmite ANM.

La munte se va depune un strat de zăpadă de 10-20 cm, iar pe alocuri, în zonele deluroase din centrul și nordul țării, stratul de zăpadă va fi, în general, de 2-6 cm.

Luni și marți, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 80-100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Meteorologii precizează că vremea se va răci accentuat luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în cea de sud, astfel că valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Cod galben și Cod portocaliu de viscol la munte

În intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 02:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă și intensificări ale vântului în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste zone va ninge moderat cantitativ, în jurul a 10 l/mp, și se va depune un strat de zăpadă de 5-10 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, este valabil un Cod portocaliu de viscol puternic la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură.

„În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m va ninge, iar vântul va sufla tare cu rafale de 100…120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, avertizează ANM.

Tot până marți, la ora 02:00, un Cod galben de intensificări ale vântului vizează vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. În aceste regiuni, rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură

În intervalul 24 noiembrie, ora 02:00 – 24 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură. Va ninge slab cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, la altitudini de peste 1.700 de metri în Carpații Meridionali și de Curbură, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic. Vântul va sufla cu rafale de 100-120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului

Marți, între orele 10:00 și 20:00, va fi în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali. Va ninge slab, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 60-90 km/h, viscolind ninsoarea.

Tot marți, în intervalul 10:00-20:00, un Cod galben de intensificări ale vântului va viza vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei. Rafalele vor atinge 50-70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri, local în Carpații Meridionali și Orientali.